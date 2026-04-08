伊朗戰爭｜美媒揭F-15E機員獲救功臣　波音生產定位器可用21日

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，4月5日（周日）在伊朗獲救的美軍F-15E機組人員攜帶了一個「非常精密」類似傳呼機的裝置，該裝置拯救了他的生命。據美媒報道，這名機員在戰機墜毀近48小時後獲救，突顯了現代戰爭搜救中最先進的工具之一，由波音公司（Boeing）製造的戰鬥倖存者逃生者定位器（Combat Survivor Evader Locator，CSEL）。



據《紐約郵報》報道，這位空軍武器系統軍官在地面上躲避追捕近48小時，期間身負重傷，最終在一次大膽的營救行動中安全撤離伊朗境內。這在某種程度上要歸功於美軍用來追蹤他行蹤的設備。

特朗普在白宮新聞發布會上表示：「他攀爬懸崖，當時血流不止，但他自行處理了傷口，並聯繫了美軍，報告了自己的位置。他們身上攜帶有一種非常精密，類似傳呼機的設備。」

由波音公司生產的CSEL定位器：

特朗普指：「他們執行這些任務時，都會確保電池電量充足，並且設備狀態良好。」

特朗普稱機員攜帶的定位器「非常好用，簡直令人難以置信」，並且「救了他的命」。

一位空軍官員表示：「美國空軍戰鬥機飛行員使用戰鬥倖存者逃生定位器（CSEL）發出求救信號。」

據美媒Ctech報道，由美國波音公司生產的定位器重量僅800克，配備在戰機機員的救生背心，具備彈射後自動開機功能。一旦機員被彈射出機艙，就會自動且持續發送「加密求救信號與精準定位座標」。

據報道，定位器的設計重視耐用性，可在10米深的水下正常運作，待機時間長達21天。其介面設計使其能夠在黑暗、高壓環境以及佩戴飛行手套的情況下操作。該設備支援透過外部天線進行視距通信，並透過內建天線進行衛星通信，並配備一個緊急按鈕，用於在萬不得已的情況下發出未加密的遇險信號。

2026年4月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，在伊朗獲救的F-15E機組人員攜帶了一個「非常精密」的裝置，該裝置拯救了他的生命。美媒報道指這名機員在戰機墜毀近48小時後獲救，突顯現代戰爭搜救中最先進的工具，由波音公司製造的戰鬥倖存者逃生者定位器（Combat Survivor Evader Locator，CSEL）。（網絡圖片）

在這次的救援任務中，這款定位器發送的加密求救信號，只有美軍能夠接收並且解密。最終讓美軍以最快速度深入伊朗國境內，趕在伊朗革命衛隊與民兵到達之前，成功救出失聯的戰機機員。