伊朗戰爭｜墜毁F-15美軍負傷躲高山獲救　驚險營救過程曝光

上周五（4月3日），美軍一架F-15E戰機遭伊朗炮火擊落，兩名機組人員緊急彈射逃生，前座機師約6小時後被救出，但另一人則下落不明。美媒揭露整個出事及營救細節，軍人當時落入伊朗境內深山，他負傷往上爬，逃入岩縫之中，躲避伊朗人員追捕，最終美軍大規模出動，於超過一日半後尋回救出。在驚險的撤離過程中，美軍還自行炸毀了兩架「失靈」的MC-130運輸機。



絕境避捕：孤身藏入岩縫待援

美方未有透露涉事軍人名字。《紐約時報》報道，當時兩名空軍所駕駛的F-15戰機在伊朗境內被擊中，二人彈射逃生。機師一直維持跟控制單位保持通訊，終在大約6小時後獲救，但後座的負責操縱武器的軍人卻失聯。

報道引美軍官員指，該名空軍傷勢嚴重，身上僅攜一把手槍，強忍痛楚爬上7000英呎（約2133米）高的山脊、藏身岩縫之中，其等待救援期間，控制定位信標使用以避免暴露行蹤。為捉拿這名美軍，伊朗方面懸賞6萬美元（約47萬港元）。

圖為2017年1月21日：位於美國維珍尼亞州的中央情報局（CIA）總部，地面展示機構標誌。 （Getty Images）

逾百名特種部隊及軍機陣出動

據美國官員消息，在周日（4月5日）清晨，這名空軍從岩縫發出信標信號，內容是「上帝是仁慈的」。特朗普團隊起初擔心這是陷阱，以引誘更多美國士兵進入危險境地。

隨後，在中央情報局（CIA）協助下，軍方追蹤到該名空軍的確切位置及確認身份；CIA還在伊朗境內發放誤導訊息稱這名士兵已被救出。

據美媒報道，這次救援行動規模龐大，由海豹突擊隊第6隊（SEAL Team Six，簡稱海豹六隊）領導，100名特種隊員參與，以及三角洲特種部隊突擊隊員（Delta Force commandos）和陸軍遊騎兵（Army Rangers）隨時待命，並配備多架戰機、直升機在空中組成保護圈。

據兩名美國官員透露，四架B-1轟炸機投下了近100枚2000磅炸彈。 MQ-9「死神」無人機在該名軍人藏身點數公里外對敵軍進行打擊。但美軍官員否認曾與敵軍交火。

2026年4月5日，社交媒體影片中出現該畫面，專家分析其為MC‑130J或HC‑130J戰機。此前，美方F-15E戰機被擊落，美軍正開展救援行動，MC‑130J戰機作為負責接應卻臨時出現故障，為了不落入敵手，美軍將其炸毀。（Reuters）

自炸兩架MC-130運輸機

看似行動順利進行之際，原計劃負責接送特種部隊成員的兩架MC-130運輸機發生故障無法起飛，美軍緊急呼叫三架飛機接走被困人員，為免落入敵手，美軍將兩架MC-130炸毀。

次日淩晨，特朗普發文宣布：「我們找到他了！」；國防部部長赫格塞思（Pete Hegseth）也發布「上帝是仁慈的」的同樣短語，確認救援成功。

這次營救行動精準地把該名空軍救出，被認為是美軍對伊朗開戰約五週以來，最危險、最可能做成最大美軍傷亡的一次事件。隨着特朗普可能進一步升級對伊朗的打擊，這場出師無名的戰爭繼續拖延恐造成美軍重大傷亡，特朗普所面對的政治壓力越來越大。

而且，開戰以來美軍及其盟友已折損多架價值高昂的戰機及大小軍機。近期另一宗事件中，一架A-10「疣豬」戰鬥機在科威特上空被擊中墜毀後，機師彈射逃生，但其受傷程度尚未明。儘管特朗普聲稱已幾乎撤底破壞伊朗海軍及大量的導彈庫存，但事實上伊朗一再擊落美方軍機，路透社引述美國情報部門的消息報道，伊朗仍然擁有大量導彈和無人機能力。

單是這次營救行動對美軍人員構成的風險，以及折損的軍備，也許是特朗普所謂「勝利」或「成功救人」所忽視的。