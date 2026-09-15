民調：特朗普支持率低位輕微反彈　共和黨仍難收復失地

路透社/益普索在上週共和黨史上首場中期選舉全國代表大會後開展的民調顯示，雖然總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持率從歷史低點稍有反彈，但民眾對民主黨掌控國會的呼聲正日益高漲。



根據周一（9月14日）公布的這項四天民調結果，63%的美國人——包括四成共和黨人和九成民主黨人——不贊同特朗普在黨代會演講中所作承諾。特朗普在黨代會上說，如果共和黨在11月中期選舉中保住對國會的控制權，他將向所有美國成年人派發5000美元「特朗普紅利」。

約35%的美國人對特朗普的施政表現給予肯定，略高於8月28日至31日路透社/益普索民調的33%；後者是特朗普從政以來的最低紀錄。

自今年2月特朗普對伊朗發動戰爭以來，他的支持率便一路走低。這場戰爭不僅擾亂了中東的石油運輸，還將油價推至接近歷史高位的水平，重創了美國家庭的財務狀況。隨着戰事蔓延，特朗普所在的共和黨也流失了部分選民支持，並在最近幾週失去了在經濟政策上長期享有的傳統優勢。

2026年9月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在愛爾蘭出席公開賽Amgen Irish Open 2026，發表公開講話。（Reuters）

在「政黨傾向基準」（generic ballot）最新民調中，當被問及如果今天舉行國會選舉會投給哪個政黨時，44%的受訪者選擇了民主黨，37%選擇共和黨。這7個百分點的差距是自特朗普於去年1月重返白宮以來的最大差距。

對於共和黨而言，失去參眾兩院中任何一院的控制權，都可能使特朗普在任期最後兩年的施政議程面臨重重阻礙。

政黨傾向基準民調屬於全國性民調，旨在宏觀反映受訪者更希望哪個政黨主導國會。雖然此類民調能反映全國民意走向，但無法充分反映各州和各選區具體選情的微妙變化，而決定美國參議院和眾議院控制權歸屬的，正是這些具體選區的角逐。在地方選戰中，共和黨人依然保有一定的結構性優勢。

在誰更擅長管理經濟的問題上，選民對民主黨的信任度超過了共和黨（38%對37%），這也是民主黨近十年來首次獲得這一優勢。

2026年8月14日，美國特朗普（Donald Trump，左）政府向最高法院提出請求，要求允許白宮在就下級法院停止施工令提出上訴期間，繼續進行耗資4億美元的白宮宴會廳工程項目。特朗普其後在其社交平台連發多張他與開國元勳喬治華盛頓（George Washington，右）一同檢視宴會廳室內裝潢的照片。（Truthsocial@realDonaldTrump）。

特朗普在華盛頓特區開展的一系列建設項目，包括白宮加建宴會廳，引發了極大的爭議，且帶有鮮明的黨派政治色彩。調查顯示，高達91%的民主黨人表示反對這些計劃，而持反對意見的共和黨人僅為25%。

約三分之二的美國人，其中包括半數共和黨人，認為這些建設項目非緊急事項。

最新的路透社/益普索民調誤差範圍為正負3個百分點。

11月3日為美國中期選舉投票日。

本文獲《聯合早報》授權轉載

