小特朗普婚禮部分開支由普京盟友俄富商「找數」 稱朋友結婚賀禮
撰文：韓學敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）之子小特朗普（Donald Trump Jr.）與妻子貝蒂娜（Bettina Trump）承認，5月婚禮部分慶祝活動由俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的盟友克雷姆列夫（Umar Kremlev）支付。
據英國廣播公司（BBC）9月15日報道，小特朗普夫婦4日聲明說，婚禮在巴哈馬私人島嶼舉行，三天慶祝中有兩晚由克雷姆列夫部分資助，稱這是朋友送的極其慷慨的結婚禮物。美國調查報道網站ProPublica早前披露，克雷姆列夫為此支付了數十萬美元。小特朗普是普通公民，接受外國公民禮物並不違法。
不過道德監督組織認為，總統之子接受與外國元首有關人士的奢華禮物，構成利益衝突觀感。華盛頓公民責任與道德組織（CREW）傳播副總裁利博維茨（Jordan Libowitz）說，沒有人會給泛泛之交數十萬美元而不圖回報。克雷姆列夫經營的國際拳擊協會（IBA）由俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）資助；他今年曾隨普京訪華，並獲普京授予友誼勳章。
小特朗普的發言人說，兩人是私人朋友，並無商業關係。當日婚禮的出席者包括總統女兒伊萬卡（Ivanka Trump）。利博維茨說，身家億萬的總統或小特朗普本可為整場婚禮埋單，避免利益衝突，顯然他們只是不想付錢。
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