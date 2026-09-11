Deepfake｜在韓中國留學生把同事「AI換臉」製逾千鹹片　判決出爐

1名中國籍、在韓國留學的學生涉嫌利用「深度偽造技術」（Deepfake）製作超過1000件色情內容，受害者包含這名留學生的研究室同事，該留學生9月10日一審遭判處有期徒刑1年6個月。



「AI換臉」製逾千件色情影像 中國留學生下場曝

韓聯社報道，首爾北部地方法院刑事第五獨任庭9月10日開庭審理此案，這名現年30歲、中國籍留學生A涉嫌違反「性暴力處罰法」。據悉，A涉嫌自去年11月起利用人工智能（AI）技術、將研究室同事等7名受害者的五官合成到不雅影片和照片中，最終一共製作1141條淫穢色情內容。

1名30歲中國籍在韓留學生涉嫌利用「深度偽造技術」（Deepfake）製作1141件色情內容。（示意圖/unsplash@glenncarstenspeters）

檢方最初提出有期徒刑3年，並請求法庭公開被告人身份資訊和命令其接受性暴力防治教育。法院表示「被告人的犯罪情節惡劣，且未能取得被害人諒解，罪責較重」。

但有鑑於被告人認罪悔過態度良好、無犯罪前科和無證據證明涉案影片被傳播，最終判處A有期徒刑1年半，並命其接受40小時的性暴力防治教育，且未來5年不得在兒童、青少年相關設施及身心障礙者福利設施就業。

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