美國民主指標跌至50年最低點　報告：特朗普政權擴張加劇危機

國際民主與選舉援助研究所（International IDEA）9月15日發布《2026年全球民主狀況》（Global State of Democracy 2026），涵蓋174個國家、回溯50年數據，指出全球民主連續11年倒退，美國民主指標更跌至五十年最低點。



報告顯示，全球司法獨立、選舉公信力、新聞與言論自由等核心民主指標，跌至近三十年低谷，法治成為當前最薄弱環節，超四成國家法治表現不佳且持續惡化。

報告表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政權擴張、否定選舉結果等舉措，不僅重創本國民主體制，更外溢衝擊全球法治與多邊合作，加劇全球民主危機。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在德州進行共和黨全國中期選舉大會演講後做出手勢。（Reuters）

烏普薩拉衝突數據項目（Uppsala Conflict Data Program）發現，2025年全球衝突數量創多年新高。報告提到，在孟加拉、尼泊爾和斯里蘭卡，有青年領導的民眾抗議推翻了長期執政的領導人，但「事實證明，短時間內進行影響深遠、意義重大的改革非常困難」。

國際IDEA的秘書長薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）稱：「民主建設應該成為任何國家安全戰略的核心，政策制定和公共辯論中都還沒意識到，民主品質下降與衝突加劇之間的聯繫。」