美共和黨參議員麥康奈爾時隔3月重返國會　坐輪椅出席投票表決

84歲的美國共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）在三個月前因跌倒入院後，首次重返國會。他先前因在6月跌倒並感染輕微肺炎而住院。麥康奈爾坦言，康復過程漫長且令人沮喪，加上童年小兒麻痺症的後遺症使得恢復更加困難。雖然他表示自己尚未百分之百康復，但會盡力出席關鍵的投票表決。



英國廣播公司（BBC）9月14日報道，麥康奈爾上一次投票是在6月11日。其後在6月14日入院後，一直未曾公開露面，引發外界對他身體健康的擔憂，不過他在入院數週後說明近況，稱住院是因為跌倒，還有「輕度肺炎」，並透露自己正在接受物理治療。

2026年9月14日，美國共和黨參議員麥康奈爾（Mitch McConnell）返回華盛頓特區國會山莊後，在參議院議事廳外接受記者採訪。（Reuters）

麥康奈爾此次重返稱，「我非常期待回到參議院議事大廳，見到我的同事們。很高興本月能恢復常態，繼續代表肯塔基州民眾履行職責。」

近年來，人們一直對這位資深參議員的健康狀況感到擔憂。他在2024年的一次跌倒中受了輕傷。而在前一年，他也曾跌倒，導致腦震盪並住院治療。同樣在2023年，麥康奈爾在與記者交談時曾出現眼神呆滯、彷彿出神的情況，這引發人們對其精神敏銳度的質疑。