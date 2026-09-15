法葡意等9個神根國家申請推遲實施新入境系統　以穩定口岸運作

法國、葡萄牙、意大利等9個歐盟神根（Schengen）國家，申請推遲全新出入境系統（EES）實施，暫緩對非歐盟旅客實施指紋等生物識別邊境檢查，以確保繁忙口岸運作穩定。



EES機制2017年通過、去年正式啟動，原訂9月6日全面生效，因多次出現系統擠塞、設備適配問題，加上大型活動客流壓力，已數度延期。多國表示大型機場改造與系統磨合尚未完成，需更多時間改善配套，僅西班牙已全面完成部署。

2025年9月20日，比利時布魯塞爾，由於預辦登機和登機系統服務供應商遭受網路攻擊，導致歐洲幾座主要機場的營運中斷。圖為大批旅客在布魯塞爾機場（Brussels Airport）排隊等候登機。（Reuters）

英國《衛報》報道，歐盟邊境現正呈現差異化執行狀態，大型樞紐機場、主要港口已導入生物辨識查驗，僅少數小型機場仍存在技術問題。消息人士指，在1500個邊境口岸中，只有12個機場仍然存在問題。

報道指， EES系統運作成效顯著，累計完成約2億人次註冊，成功攔截無效簽證、逾期停留及持偽造證件人士，有效強化申根區邊境安全管控。