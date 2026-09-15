卡尼17日歐洲議會演說　英媒：冀深化加歐經濟聯盟　擺脫對美依賴

在與美國總統特朗普（Donald Trump）的貿易談判破裂後，加拿大正試圖擺脫對美國的依賴；在此背景下，加拿大總理卡尼（Mark Carney）本周將出訪歐洲多國，其中將在9月17日（周四）前往法國斯特拉斯堡，在歐洲議會發表演說。卡尼近日受訪時亦敦促歐洲深化與加拿大的經濟聯盟。



卡尼 14日（周一）接受英媒專訪時提到加拿大在2017年與歐盟達成的貿易協議，他呼籲歐盟10個成員國批准這項貿易協議，並表示更緊密的聯繫將使各方變得「更具韌性、更獨立」且更加繁榮。

2026年9月14日，在加拿大多倫多舉行的加拿大投資峰會前夕，總理卡尼（Mark Carney，右）會見麥格理集團（Macquarie Group）董事總經理Shemara Wikramanayake（左）。（Reuters）

在多倫多舉行的一場投資峰會前夕，卡尼表示他將接待來自華爾街和中國的企業代表，並向他們推介加拿大。在全球動盪加劇、特朗普威脅加徵關稅並顛覆長期盟友關係的背景下，卡尼認為加拿大應被視為一處安全的避風港。

卡尼指：「無論是美國、加拿大還是任何其他國家，風險因素正日益被計入市場定價之中。」

8月下旬，在與美國的貿易談判破裂後，卡尼曾表示：「當你受到攻擊時，你就處於戰時狀態，而我們遭到了攻擊。」

卡尼一直致力於吸引來自中國和印度的投資，並曾在今年年初的達沃斯論壇上發表演講，號召世界各國的「中等強國」聯合起來，應對由美國主導的國際秩序，他形容這種秩序正在經歷「斷裂，而非轉型」。

但在英媒的專訪中，卡尼的態度有所軟化，表示他向中國投資者和歐洲​​盟友示好的舉動，並非有意針對加拿大最大的貿易夥伴美國。

卡尼表示：「我們的重點在於我們所支持的事物，而非我們所反對的事物。這絕非針對美國當前局勢所作的任何形式的回應。」

2026年9月2日，加拿大安大略省薩尼亞市，連接當地與密歇根州休倫港的藍水大橋（Blue Water Bridge）附近，聖克萊爾河兩岸飄揚着加拿大和美國的國旗。（Reuters）

加拿大政府希望這場效仿沙特阿拉伯「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）的多倫多峰會，能推動未來五年內吸引1萬億美元（約7.8萬億港元）的外國投資。

卡尼將向包括華爾街巨頭和中國投資有限責任公司（CIC）在內的投資者推介150多個涉及礦物、能源和AI領域的項目，並強調加拿大作為商業夥伴的穩定性。

卡尼強調：「我們是一個信守承諾的國家，我們擁有最寶貴的資產--信任。」

卡尼指出，在世界不確定性日益增加的背景下，與歐洲建立更緊密的聯盟是最佳應對之道。

報道指，雖然加歐雙方於2017年達成了貿易協議，但由於擔心加拿大的農產品出口會損害歐洲農民的利益，歐盟27個成員國中仍有10個國家尚未批准該協議。

卡尼表示，該協議「實際上已生效，即便是在那些尚未批准的司法管轄區也是如此」，但如果那些持保留態度的國家也能加入，雙方的聯繫將能進一步加深。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

卡尼重申：「這是一項積極的舉措，因為它對歐洲有利，對加拿大也有利；它將增強我們的主權、韌性和獨立性，並帶來更大的繁榮。」

加拿大與歐盟已同意在貿易、安全及監管、關鍵原材料、能源與清潔技術、簽證自由化以及金融體係等領域推進相關協議的制定。

報道提到，10月在蒙特利爾（Montreal，又譯滿地可）舉行的會議旨在推動這些談判的進展。

卡尼還表示，他對與美國重啟貿易談判充滿信心，雖然他8月曾呼籲美國官員「停止玩網絡梗、停止冷嘲熱諷、停止擺出強硬姿態」，以便開展恰當的貿易外交。

2026年9月14日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在多倫多舉行的加拿大投資峰會上發表講話。（Reuters）

卡尼認為：「當時機成熟時，我們會坐下來進行談判。」