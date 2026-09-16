卡尼：美國是「無可替代」的市場　亦為「關鍵領域」重要合作夥伴

加拿大總理卡尼（Mark Carney）說，加拿大將繼續作為美國在「關鍵領域」的重要合作夥伴。



法新社報道，卡尼星期二（9月15日）在「加拿大投資峰會」上說，作為北美鄰國，兩國始終保持着密切聯繫，即便在「存在分歧的時候」也是如此。

卡尼說：「只有當我們作為真正的夥伴，相互尊重彼此的傳統與主權時，這些合作安排才能行之有效。」

他說：「當機遇重現時，加拿大將成為一個更優秀的夥伴，更強大、更具韌性、也更獨立。」

他也道：「我想對我們的美國朋友說：我們將永遠是鄰居，而且加拿大將繼續作為美國在許多關鍵領域最重要的合作夥伴。」

卡尼組織此次多倫多峰會，旨在減少加拿大對美國的依賴。他曾警告稱，美國表現出的貿易敵意應被視為一種「新常態」，加拿大需要實現貿易多元化。

在峰會開幕致辭中，卡尼重申自己1月在世界經濟論壇上發表重要演講時提出的觀點，即特朗普引發了全球秩序的「斷裂」。

他說：「主權與開放如今處於緊張關係之中。經濟一體化正被武器化，關稅被用作籌碼。」

他也說，供應鏈如今被視為「可被利用的弱點」。不過，卡尼也承認美國經濟對加拿大的重要性。加拿大約三分之二的出口產品銷往美國市場，這一市場是無法輕易被替代的。

卡尼說，這次活動旨在未來五年內吸引超過1萬億加元（約5.63萬億港元）的投資。

他重點介紹吸引全球資本的關鍵領域，特別是關鍵礦產和能源行業。

他也強調修建一條通往太平洋沿岸新輸油管道的計畫，這個管道「每天將把至少100萬桶低排放的阿爾比省石油輸送到亞洲市場」。

他說：「我們正在釋放作為能源超級大國的全部潛力。」

2026年9月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮發言。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣佈，從9月22日零時起，對價值約200億美元（約1569億港元）的加拿大電氣設備、塑膠和膠合板等商品加徵50％關稅。此前，美國已對加拿大鋼鐵、汽車、鋁材和木材等產品加征關稅。

當天晚些時候，卡尼宣佈從9月8日起對美國商品徵收等額反制關稅，範圍包括鋼鐵、乳製品、農業設備、紙漿與造紙以及電子產品等。

這進一步激怒美國總統特朗普。特朗普威脅稱，明年起將把加拿大汽車關稅提高一倍至50%；在加拿大反制關稅生效前夕，他又要求加拿大私人飛機製造商龐巴迪（Bombardier）將生產線遷移至美國，否則禁止它在美國銷售飛機。

加拿大對這些威脅無動於衷，反制關稅如期生效。特朗普隨後繼續加碼：從9月29日起禁止部分加拿大酒類、乳製品和機動車輛進口；9月15日起對動物皮毛、芝士、傢俱等約100個品類的加拿大產品加徵50%關稅；同時下令把加拿大產品排除在美政府採購計畫之外。

本文獲《聯合早報》授權轉載

