黃仁勳現身美國海底撈　親切合影還送簽名　盤點AI教父吃火鍋場面

多位網友16日在社交平台發帖稱，在美國灣區（The Bay Area）一家海底撈門市偶遇輝達（Nvidia或NVDA，又名英偉達）行政總裁黃仁勳。



黃仁勳在店內與網友合影，並為幸運網友提供了親筆簽名的大熊貓玩偶。

多位網友16日在社交平台發帖稱，在美國灣區（The Bay Area）一家海底撈門市偶遇輝達行政總裁黃仁勳。黃仁勳在店內與網友合影，並為幸運網友提供了親筆簽名的大熊貓玩偶。（圖/翻攝自小紅書）

黃仁勳在世界各地的海底撈火鍋店 與網民親切合影、互動：

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內媒快科技報導，從現場分享來看，黃仁勳在店內與網友親切合影，表現十分接地氣，還有幸運網友拿到了他親筆簽名的海底撈熊貓玩偶。相關照片曝光後，不少網友調侃稱：

「老黃是真喜歡吃火鍋啊」

「他咋一直在吃火鍋」



從過往公開行程來看，火鍋確實是這位AI教父最愛的美食之一。早在2024年，黃仁勳就曾現身美國海底撈門市，並在現場現學現賣，跟着海底撈小哥跳起了甩麵舞。

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2025年10月，黃仁勳打卡灣區一家成都火鍋店，並與現場顧客合影。2025年11月，黃仁勳到訪台灣，參訪台積電晶圓十八廠，視察3nm產線情況。行程空檔還與台積電董事長魏哲家一同打卡當地牛肉火鍋店，席間一邊用餐一邊向圍觀人群展示牛肉，甚至還歪頭賣萌。

2026年1月，黃仁勳開啟今年首次中國大陸行，出席輝達年會，行程同樣不乏美食元素。1月27日，他現身深圳福田CBD，與好友一起品嘗潮汕牛肉火鍋，並誇讚「深圳的牛肉很新鮮，很好吃」。

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