Bill Gates：AI技術到來如「外星人來襲」　世界未做好應對準備

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）在9月15日釋出的專訪警告，在人工智能（AI）與機械人強大到足以讓人類縮短工時或提早退休之前，社會將經歷約20年的動盪轉型期，期間就業受威脅、AI伴侶成癮及攻擊等風險浮現。他一度把AI技術的到來，比喻為災難電影中的「外星人來襲」，並籲中國及美國等國家攜手合作應對。



路透社（Reuters）9月15日報道，蓋茨在專訪中說，各國政府對AI變革的準備遠遠落後，但他仍看好AI潛力，若管理得當並公平取用，可助全球最貧困人口。

蓋茨基金會（Gates Foundation）同日宣布，未來兩年投入至少10億美元（約78億港元）擴大AI應用，資金投放教育、醫療及農業。

2025年5月8日，美國紐約，比爾蓋茲（Bill Gates）承諾，將在未來20年內捐出幾乎全部個人財富，並表示世界上最貧困的人口將透過他的基金會獲得約2000億美元的捐款。（Reuters）

蓋茨在訪談中建議，把需要「人類溫度」的工作專門留給人，並向科技公司徵收代幣（Token）稅補貼市民。他又提到中國的人形機械人奧運會，形容引人入勝、組織極好；他認為機械人若能以低成本在建築和製造業取代人力，對生產力是好事，但社會須妥善照顧受影響的體力勞動者。

蓋茨其後強調，各國政府必須共同努力避免AI帶來的負面影響，並將AI技術的到來比喻為災難電影。他表示：「有很多電影都講外星人來襲，然後神奇地，美國、中國以及其他國家團結起來解決問題......AI有點像這種外星智慧......我們最好像電影中演的那樣採取行動。」

蓋茨（Bill Gates）2025年9月在紐約市出席論壇活動（Getty）

另外，蓋茨提到，已就相關憂慮與多國領導人討論，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其團隊，並計劃今年稍後會見中國國家主席習近平。