黃仁勳：AI產業無需新法規監管　速度與安全可兼顧

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）9月15日在Salesforce舉辦的Dreamforce大會上表示，AI產業並不需要新的法律或法規，並指速度與安全並非互斥，他還鼓勵行業應盡可能快的發展。近日，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）和OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman），均呼籲謹慎及放緩。



美媒CNBC報道，阿莫迪此前發表一篇文章，呼籲業界放慢模型開發的速度。他周二在大會上表示，「我認為這是引領行業向前發展、樹立榜樣的方式，即表明每個人總能做得更好。」

2026年9月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在美國加州舉行的Dreamforce 2026高峰會上發表演講。（Reuters）

而在阿莫迪之後登場的黃仁勳則持不同觀點。黃仁勳指，市場力量已經存在，產業並不需要新的法律或法規。他補充說，速度與安全並非互斥，覺得兩者可以完全兼顧。

黃仁勳還稱，模型開發者有責任以負責任的態度對待自己的產品，「盡可能快地奔跑。但如果你在任何時候覺得公司失控了，或者產品可能不安全，那就停下來，確保把事情做對。」

2026年9月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在參加美國加州舉行的Dreamforce 2026高峰會後離開。（Reuters）

此前一周，業界研究人員剛就AI可能造成的災難性危害發出警告。阿莫迪隨後提出一項分三步驟的計劃，旨在控制模型能力的提升速度。包括奧特曼、馬斯克（Elon Musk）和Google DeepMind負責人Demis Hassabis在內的多位產業高層後迅速對阿莫迪的提議表示支持。