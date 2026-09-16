巴西獸父涉性侵女兒17年產4子　恐嚇「說出去就殺妳」　拒驗DNA

日前巴西一宗家庭倫理慘案震驚社會；一名現年48歲的男子，涉嫌自親生女兒12歲起便展開長達17年的囚虐、性侵與精神控制，期間還因此生下4名幼童。被害人長年生活於死亡威脅下，直到嫌犯先前因另案入獄，才敢向親友揭開這段地獄般的遭遇。巴西警方日前於阿納波利斯（Anapolis）將該名獸父逮捕歸案，並依法強制採集生物樣本進行DNA比對，案件仍待釐清。



性侵女兒17年 獸父狠嗆：說出去就殺了妳

綜合《太陽報（The Sun）》等外媒報道，現年29歲的女兒向警方痛訴，父親過去常年以「敢說出去就殺了妳」等極端暴力言語進行恐嚇，致使她長年不敢求救，淪為禁臠的這17年內，她更因此產下4名年齡介於1歲至11歲的孩子。警方調查證實，其中至少1名幼童已確立為性侵受孕所生。

巴西一名獸父性侵女兒長達17年。（Photo by Carolina on Unsplash）

令人髮指的是，雖然女兒趁著父親因其他案件入獄的機會向親戚求助、成功重獲自由；父親卻在出獄後循線硬闖，試圖強行帶走女兒與4名幼童，險些重演軟禁噩夢。阿納波利斯兒少保護警局獲報後不敢大意，火速向家暴法庭申請預防性羈押，並於11日拘留這名狼父。

父親在出獄後循線硬闖，試圖強行帶走女兒與4名幼童。（示意圖/unsplash@sasun1990）

面對警方訊問，嫌犯態度冷酷且全盤否認，更拒絕配合提供DNA檢體，宣稱僅願在法庭上發言。對此辦案人員已依法強制扣押其私人物品提取基因檢體，將與4名幼童進行血緣比對，全案正由司法機關擴大偵辦中。

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