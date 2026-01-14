日本獸父騙13歲繼女做裸模　「想要妳貞操」強奪初夜　性侵足7年

「我個人不認為有強迫她。」這句充滿爭議的辯詞，出自一名59歲日本靜岡縣男子的口中。



靜岡地方法院於2025年12月中旬針對一起駭人聽聞的家庭性侵案首度開庭，被告雖然坦承與繼女發生關係，卻在法庭上公然以「雙方互有好感」為由，極力否認強制性交罪名，試圖將長達七年的權力控制美化為地下情，此舉隨即遭到檢方與社會輿論的嚴厲譴責。

2018年，年僅 13 歲、正值中二的少女，被繼父以「練習繪畫需要模特兒」為由，誘騙在房間內脫光衣物。被告假借觀察身體線條之名行猥褻之實，更在同年 7 月以「想要妳的貞操」為由強行奪走少女初夜。（FNNプライムオンライン）

當時被告與帶著兩名子女的現任妻子結婚，本應是遮風避雨的家，卻在隔年成了被害少女的刑場。2018年，年僅13歲、正值中二的少女，被繼父以「練習繪畫需要模特兒」為由，誘騙在房間內脫光衣物。被告假借觀察身體線條之名行猥褻之實，更在同年7月以「想要妳的貞操」為由強行奪走少女初夜。

隨後的七年間，該名男子充分利用少女對性知識的懵懂與對長輩的敬畏，將魔手伸向住家、職場甚至是移動的車內。檢方指出，被告不僅利用職權與身分優勢，更透過長期的「情感操弄（Grooming）」手段，讓被害者在心理脆弱期產生錯誤的依賴，藉此達成其卑劣的性剝削目的。

示意圖（Unsplash@Fairuz Naufal Zaki）

而整起案件之所以能撥雲見日，全因家人的敏銳直覺。2025年9月，受害女子回娘家探望外婆，當時靜岡氣候依然炎熱，她卻反常地穿著長袖、將自己包裹得密不透風。外婆從孫女閃躲的眼神中察覺異狀，在溫柔地反覆追問下，女子才徹底潰堤，吐露這段隱忍多年的真相。家屬在悲憤中報警，該名男子最終於同年10月落網。

目前全案已進入2026年初的審理階段。檢方強調，此案存在明顯的身分不對等與心理控制，嚴重觸犯日本法律中的「非合意性交罪」。考量到被害者受害時年幼且時間長達七年，法律專家預測，這名禽獸繼父恐將面臨10年至15年以上的沉重刑期，為其惡行付出代價。

延伸閱讀：台護士媽媽性侵12歲細仔 指插肛門還逼「聞味」 大仔喝止仍繼續

+ 12

【本文獲「引新聞」授權轉載】