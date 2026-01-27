獸父藉慶生灌醉私生女誘開房性侵　女崩潰質問：知道我是你女兒嗎

台中一名男子在2023年7月假借替女兒慶生，邀她外出唱歌飲酒，深夜再以酒後不宜開車為由，將人帶往賓館，趁女兒酒後意識不清時性侵得逞。女兒在過程中清醒、明確表達拒絕，甚至質問對方是否清楚彼此身份，男子卻未停手。台中區域法院認定其行為已構成強制性交，判處有期徒刑4年，全案仍可上訴。



法院指出，男子與被害女子雖然在法律上不具備父女關係，但具備血緣事實，屬非婚生父女。案發當晚，兩人前往KTV慶生並飲酒，深夜離開後，男子以可能遭警方臨檢為由，提議到賓館休息，女子因身體不適而同行。

進房後，女子因酒醉嘔吐，男子建議泡澡舒緩，她卻在浴缸中昏睡。醒來時發現男子與她一同入浴，隨即離開浴室回床休息，未料男子仍跟上床，趁其精神虛弱、難以抗拒時出手侵犯。過程中女子驚醒反抗並試圖推開對方，並開口質問「知道我是你女兒嗎」，但男子僅短暫停頓，仍持續施暴。

事後，女子自行離開現場，先向男友傾訴，數個月後才向母親坦白並報警。她向法院表示，案發後長期出現情緒低落、失眠等狀況，遲未報案，與不願失去父親、擔心影響母親經濟狀況有關。

庭審時，男子否認犯行，辯稱是女兒主動接觸，並主張兩人案後仍有聯繫、互動，質疑對方說詞。不過法官認為，家內性侵案件中，被害人常因親情、經濟依賴或心理創傷而延遲報案，不能以報案時間或後續互動，否定其受害事實。

法院綜合被害人證述前後一致、相關證人證詞與身心診斷資料，認定男子在被害人清醒並清楚拒絕後，仍持續侵犯，犯罪意圖已從乘機性交升高為強制性交，且犯後態度不佳，未曾道歉或尋求和解，毫無悔意。審酌犯罪手段、對被害人造成的嚴重身心創傷，以及男子個人與家庭狀況後，依法判處有期徒刑4年。

