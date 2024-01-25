「想和17歲親生女兒戀愛」被發現　美國變態爸爸惱羞竟朝她們開槍

美國上周傳出槍擊命案，有名男子竟想與自己年僅17歲的親生女兒「談戀愛」，甚至寫下情書。



此事被家人發現後該男子竟惱羞成怒，直接朝女兒、母親和母親友人開槍，甚至當警方到場時還繼續開火，最終釀成1死的悲劇，這名男子遭逮後被指控犯下至少5項重罪。

槍擊母親及其友人後還跑去向正在洗澡的17歲女兒開槍 揭有前科曾毆打孕婦（點圖了解更多）：

+ 12

《紐約郵報》報導，這起事件發生在佛羅里達州，現年42歲的男子班克斯（Michael Banks）因為想與自己17歲的親生女兒發展「戀愛關係」，甚至寫了情書給對方，除了希望女兒與自己談戀愛，還規定她不能與其他男性交往。

案發當天，班克斯無意間聽到自己現年60歲母親和她52歲的友人約瑟芬（Josephine Muentes）見到了情書，且正在討論是否要將班克斯趕出家門，這讓他勃然大怒，隨即拿出裝滿子彈的左輪手槍，並衝到廚房裡開槍。

【延伸閱讀】涉舔胸頂私處 百萬美妝網紅遭繼父淫辱多年 驚揭生母竟是從犯（點圖繼續閱讀）：

+ 50

根據檢察官的說法，約瑟芬被擊中後身亡，班克斯的母親則被子彈擦傷頭部，此時已完全失控的班克斯後來還朝正在洗澡的17歲女兒開槍、擊中她的腿部。

警方在一陣混亂中抵達現場，班克斯甚至朝警員開槍，最終才被制伏並逮捕。

據悉，班克斯本身就有前科記錄，包括2007年因毆打孕婦而被判刑。

本次事件他被指控犯下一級謀殺罪、2項一級謀殺未遂罪、一級謀殺警察未遂罪和持有槍支等重罪，班克斯目前被關押在監獄中、不得保釋。

【延伸閱讀】偷偷代哥哥扮生日派對小丑 老婆一舉動洩驚人姦情：全家得我唔知（點圖繼續閱讀）：

+ 18

延伸閱讀：

有片／英鋼琴家遭「中國遊客」找碴 怒批：教我在倫敦什麼不能做？

【本文獲「TVBS」授權轉載。】