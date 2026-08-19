日男從小摸母胸入睡釀亂倫　維持數十年至母70歲　堅信可淨化心靈

亂倫事件雖然聽起來荒唐，卻是社會中時不時就在發生的事情；日本民間團體「World Open Heart」負責人阿部恭子分享，曾經手一個個案，因為兒子長期被灌輸錯誤的性觀念，加上心靈上的創傷，導致他與親生母親維持了達常數十年的亂倫關係。



綜合《NEWS 7 POST》等日媒報導，「World Open Heart」是日本當地專門支援近親亂倫加害者家族的民間團體，作為負責人的阿部恭子透露，個案當事人山本裕人（化名）自幼受到父親家暴，也因為母親工作忙碌而常常見不到面，久而久之便對他的心靈造成了不小的創傷。

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22歲起亂倫生母 日男堅信「可淨化心靈」

對山本來說，能在母親身邊入睡是唯一的精神慰藉，而母親為了安撫當時年幼的山本，還會讓他摸自己的胸部入睡，這樣的情況甚至一直持續到山本大學畢業，因為長期觸碰母親的胸部、私密處，讓他終於壓抑不住生理慾望，向母親提出性要求。

由於事態早已到了不可挽回的地步，山本因此在母親的默許下與其發生關係。山本更堅信，與母親發生性行為是一種「淨化心靈的儀式」，不僅不認為自己有錯，這樣的亂倫關係還持續了數十年，直到母親已經70歲還依然上演著這齣人倫慘劇。

對此阿部恭子感慨，無論是山本宣洩慾望的方式，還是母親當初未善盡傳遞正確性觀念的責任，都成為此案極度關鍵的因素。

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