Charlie Kirk遇刺｜多次發爭議言論　指墮胎是謀殺　加沙沒有飢荒

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、右翼評論家柯克（John Kirk）9月10日在猶他谷大學（Utah Valley University）演講期間遭到槍殺。有評論指柯克長久以來一直持有具爭議性觀點，並經常發表一些似乎旨在挑釁反對者的言論，從而引發爭議。他曾指墮胎是謀殺，即時是因姦成孕都不應該容許墮胎。柯克亦拒絕承認加沙地區有飢荒，反指那是《紐約時報》等左翼媒體的政治宣傳。



據《加拿大廣播公司》（CBC）報道，柯克是一位右翼社運人士，也是保守派青年組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）的聯合創辦人。他曾協助特朗普吸納大量年輕選民。

柯克最為人所熟悉的，就是其在網上發表的「證明我錯了」（Prove Me Wrong）影片。在影片中，他會與美國各地大學的學生就各種話題展開辯論。

槍械管制

幾年前，柯克曾表示，為了確保美國憲法第二修正案（即持有和攜帶武器的權利）的繼續存在，在美國發生一些槍擊死亡事件是「值得的」（worth it）。

他2023年4月5日於鹽湖城覺醒教會（Awaken Church）的一次演講中說道：「不幸的是，每年都會有一些槍擊死亡事件的代價是值得的，這樣我們才能擁有第二修正案來保護我們上帝賦予的其他權利。」

民權

據《連線》（Wired）雜誌報道，在2023年12月由他的「美國轉捩點」主辦的一場政治會議上，柯克形容美國著名民權領袖馬丁·路德·金（Martin Luther King）為「糟糕透頂，不是一個好人」，還批評了1965年通過的《民權法案》。該法案禁止任何基於種族、膚色、宗教、性別和國籍的歧視，並禁止種族隔離。

柯克當時指：「我對此持有非常非常激進的觀點，但我可以捍衛它，而且我已經認真思考過了，我們在20世紀60年代通過《民權法案》時犯了一個巨大的錯誤。」

墮胎

2024年，柯克同時與25名自由派大學生辯論，捍衛自己的觀點，包括墮胎是謀殺，應該被視為非法，即時是因姦成孕的情況下也是。

他告訴一名女學生：「在反墮胎群體中，越來越多的人認為墮胎在醫學上並非必要。」這名女學生隨後問道，如果有人強暴了他10歲的女兒，他會希望讓孩子出生嗎？

柯克表示：「是的，孩子會出生，在這種情況下墮胎就是在迎合邪惡。與其說我們要作惡，不如說發生了邪惡的事情，而我們面對邪惡做了好事，這難道不是更好的故事嗎？」

女性拒絕生育

8月26日，流行歌手Taylor Swift和美式職業足球（NFL）球員Travis Kelce宣布訂婚後，柯克迅速回應，暗示結婚生子「能阻止這種自由主義者支持前總統拜登（Joe Biden）的胡言亂語。」

柯克表示，希望婚姻能讓Swift特變得更加保守，並鼓勵她「放棄女權主義。泰勒（Swift的名字），順從你的丈夫。你不是主宰者。」

柯克甚至指：「我迫不及待想去聽Taylor Kelce的演唱會，你得改名（從丈夫姓）。如果不改，那你就不是真心實意的。」

2025年9月10日，美國猶他州，右翼評論員柯克（Charlie Kirk，中間穿白色T恤男子）在猶他谷大學​​演講活動上被槍殺前向人群拋帽子。（Reuters）

加沙

柯克也因其對以色列的支持而招致強烈反對，他支持以色列在加沙近兩年的軍事行動。柯克離世後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱他為「以色列的雄獅之友」。

內塔尼亞胡表示：「（柯克）駁斥謊言，堅定捍衛猶太-基督教文明。他對美國的無限自豪感和對言論自由的堅定信仰將產生深遠的影響。」

7月28日，在人道主義組織呼籲避免加沙發生更嚴重的饑荒之際，柯克在X上發布一段影片，標題為：「不，以色列並沒有讓加沙人挨餓。」