馬斯克前女友拒3億封口費！還爆他在內戰前想生「一支孩子軍團」

全球首富馬斯克（Elon Musk）再陷私生活風波！曾與他育有一子的美國網紅艾希莉．聖克萊爾（Ashley St. Clair）近日在新紀錄片《Musk》中大談兩人的關係，更宣稱生下孩子後，曾有人提出價值高達4000萬美元（約3億港元）的保密協議，希望她保持沉默，但遭她拒絕。消息曝光後，馬斯克親自下場反擊，直指聖克萊爾「從未收到這樣的提議」，更稱她過去就曾提出不實說法，雙方各執一詞。



前女友現身威尼斯 爆曾拒絕4000萬美元

奧斯卡得獎導演艾力克斯吉布尼（Alex Gibney）執導的紀錄片《Musk》，8日在威尼斯影展舉行世界首映，片長將近4小時，內容從馬斯克的商業帝國一路談到政治影響力及私人生活。

2026年1月22日，馬斯克（Elon Musk）出席達沃斯論壇（Reuters）

曾與馬斯克交往並育有一子的聖克萊爾，也是紀錄片的重要受訪者之一。

聖克萊爾在威尼斯影展表示，兩人關係結束後，她曾獲得一份價值約4000萬美元的保密協議提議，但她最終拒絕簽署。

2026年9月8日，在意大利威尼斯舉行的第83屆威尼斯影展上，Ashley St. Clair出席紀錄片《Musk》（威尼斯公開單元非競賽單元）的媒體見面會。（Reuters）

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她表示，當有人願意拿出如此龐大的金額換取沉默時，反而讓她開始思考，自己的發言究竟具有多大的價值，以及對方為什麼願意付出如此高昂的代價，只為了不讓她開口。

她今年6月接受《The Don Lemon Show》訪問時，曾更詳細描述自己所稱的協議內容。根據聖克萊爾的說法，馬斯克最初曾傳訊要求長期財務顧問賈里德．伯查爾（Jared Birchall），提供她1500萬美元，用來購買住宅並作為預備資金。

Ashley St. Clair今年6月接受《The Don Lemon Show》訪問時，曾更詳細描述自己所稱的協議內容。（YouTube@Don Lemon）

她聲稱，幾天後伯查爾與她進行約2個小時的討論，相關財務安排逐漸與一份廣泛的保密及不得貶損協議綁在一起。方案包括一次支付1500萬美元，之後每月再支付10萬美元，長期累計金額約4000萬美元。條件則包括限制她公開談論馬斯克，以及與他有關的員工及其他人士。

但聖克萊爾表示，自己最後拒絕簽字，寧願帶着孩子住在小套房，也不願用沉默交換這筆錢。她解釋道，希望自己的孩子未來看到母親的選擇時，能夠明白物質上的舒適並不應凌駕於自己認為的真相。

馬斯克怒了！親自回應：她從沒收到這種提議

面對前女友公開爆料，馬斯克9日也親自反擊。

馬斯克在社群平台X回應相關報導時，直接否認聖克萊爾的說法。他表示，聖克萊爾「從未收到那樣的提議」，指控她過去就曾多次提出不實說法，並痛斥聖克萊爾「只是想成為關注的焦點」。

面對前女友公開爆料，馬斯克也親自反擊。（X@elonmusk）

聖克萊爾與馬斯克的關係，早在2025年就引發全球關注。聖克萊爾2025年2月公開表示，自己在前一年生下一名男嬰，而孩子的父親正是馬斯克。兩人之後因親子關係及扶養問題公開交鋒。

如今聖克萊爾選擇在《Musk》中再次談論這段關係，甚至揭露兩人交往期間的私下對話。她在紀錄片中聲稱，馬斯克過去曾透過社交平台主動聯繫她，鼓勵她生更多孩子。

她還聲稱，馬斯克曾傳訊表示，自己需要在「內戰之前」擁有「一支孩子軍團」。聖克萊爾更透露，兩人曾躺在床上時，馬斯克正在聽一段談論忽必烈汗的Podcast；相關內容提及這名蒙古帝國統治者擁有眾多子女。

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紀錄片的導演吉布尼表示，團隊從2023年開始製作《Musk》，原先計畫拍攝一部規模較小的作品，但隨着馬斯克的政治影響力不斷擴張，紀錄片內容也愈來愈龐大。

吉布尼透露，製作期間曾接觸許多與馬斯克有關的人，包括批評者、商業夥伴甚至朋友，但不少人最終拒絕公開受訪。他形容，這些人對談論馬斯克存在極為強烈的恐懼。

馬斯克本人則拒絕接受紀錄片團隊訪問，並早已公開痛批這部作品是一場針對自己的「抹黑攻擊」，指責吉布尼帶有偏見、毫無誠信。

如今隨着聖克萊爾在紀錄片中拋出4000萬美元保密協議等爆料，馬斯克又親自出面否認，這場圍繞全球首富私生活與權力的爭議，恐怕還會持續延燒。

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