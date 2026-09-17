韓國潮興「屍皮針」　用死者皮膚製膠原蛋白回春　注射安全存隱憂

韓國一款名為Re2O、俗稱「屍皮針」的注射劑，聲稱是「從遺體捐贈者的皮膚提取膠原蛋白」再製成抗老針劑，可讓人「逆齡回春」。此一醫美技術近年在韓國迅速走紅，並已引入日本、新加坡、美國等地，但由於其成分來自逝者捐獻皮膚組織，故在收穫大量消費者追捧的同時，也引發韓國學界與媒體針對監管、安全及倫理的多重討論。



綜合外媒報道，該醫美針名為Elravie Re2O（意為重返20歲），由韓國生物技術公司L&C Bio研發，於2024年底在韓國上市。與傳統刺激皮膚自我修復的針劑不同，「屍皮針」原料取自美國逝者捐贈皮膚，經處理提取後保留膠原蛋白等成分，注射後可在皮膚內搭建再生支架，以淡化細紋、收縮毛孔。

雖然有消費者反映注射疼痛感較強，但許多人反饋注射後膚質改善顯著，為公司持續帶來收益。據報道，L&C Bio去年年銷售額達855億韓元（約4.85億港元），同比增長18.5%。隨着韓國醫美針市場高速增長，廠商積極向海外推廣，最近已擴展至秘魯，並計劃進一步向南美市場拓展。

「屍皮針」未獲美國FDA批准

Re2O在韓國被歸類為人體組織製品，監管標準相對寬鬆。不過，批評人士不僅認為成分來源存在倫理問題，還質疑醫美診所是否會提前告知產品成分以及潛在風險。首爾皮膚診所醫生透露，有部分診所使用「頂級膠原蛋白」等委婉說法。

報道指，儘管廠商計劃在2027年正式進軍美國市場，但目前尚未獲得美國食品及藥物管理局（FDA）批准，僅美國少數私立醫美機構私自提供相關療法，並非合法上市產品。

有製造商表示，他們只會使用已取得醫美用途同意書的捐贈組織，但遺體捐贈者是否完全理解其用途，仍然引發倫理關注。

圖為2025年5月13日拍攝的插圖，展示美國國旗、美國食品藥物管理局（FDA）標誌及藥瓶。（Reuters）

韓媒：關注中印現爭議 暫未出現副作用

韓媒近期關注「屍皮針」在中國、印尼等引發有關產品成分以及術前告知等爭議，同時也指出暫時未出現新的副作用或安全事件。

韓國醫學與生物記者協會7月曾為「屍皮針」舉辦研討會，支持一方表示，該針劑在韓被歸類為人體組織製品，無需像藥械一樣完成完整臨床試驗與安全性審批。

不過，也有專家指出人源組織本應用於燒傷、乳房重建等醫療修復，而研磨成微粒注射用於美容，會改變組織在體內的免疫反應與降解模式，長期安全性數據不足。