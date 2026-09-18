特朗普：伊朗戰爭進入關鍵階段　將作重大決定

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，伊朗戰爭已進入關鍵階段，他正權衡是否重新發動大規模打擊，以結束這場衝突。



特朗普周四（9月17日）接受美國新聞網Axios專訪時說：「我有一個重大決定要做。我是要徹底消滅他們，還是不這麼做？這是一個重大抉擇。我可能做出任何決定。」

儘管特朗普此前也曾發出類似威脅，但此次表態的時機頗為微妙。下周二（22日）聯合國大會在紐約召開期間，特朗普將與沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、巴林、科威特、阿曼六國首腦舉行會晤。

2026年9月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國加斯托尼亞市（Gastonia）機場，為共和黨參議員候選人Michael Whatley舉行的支持集會發表演說。（Reuters）

這次會晤可能影響對伊戰爭下一階段的走向：是重回外交斡旋軌道，還是升級軍事對抗。若特朗普有意重啟大規模軍事行動，必須先爭取地區盟友的支持與配合。

特朗普近日已多次說，這場戰爭很快就會結束。但一些美國官員警告稱，伊朗戰爭已陷入一種難以持續的「不戰不和」僵局。他們認為，如果在美國中期選舉之後仍未能達成協議，特朗普可能會重新訴諸大規模作戰行動。

特朗普在訪問中明確說，他希望利用此次聯合國大會期間的會晤，直接聽取地區盟友對戰爭下一步走向的意見。

特朗普拒絕透露他將在美國中期選舉之前還是之後決定下一步行動。

圖為2026年7月28日， 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump） 舉行會談。（X@netanyahu）

被問及下週是否會在紐約會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）時，特朗普答：「可能會」。

報道稱，白宮也在籌劃一項戰後戰略，旨在凝聚地區力量共同遏制伊朗，同時進一步推動以色列與鄰國關係正常化。

本文獲《聯合早報》授權轉載

