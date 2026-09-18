安理會審議伊朗制裁獨立專家小組授權　中俄行使否決權

俄羅斯和中國在聯合國安全理事會行使否決權，正式終止了聯合國對伊朗制裁進行獨立監測的專家小組授權。



路透社報道，安理會周四（9月17日）舉行會議，表決一項由美國起草、旨在延長伊朗制裁委員會專家小組授權的決議草案。表決結果為11票贊成、俄羅斯和中國反對，巴基斯坦與索馬里棄權。由於中俄兩個常任理事國投下反對票，決議草案未獲通過。

中國常駐聯合國代表傅聰及俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈指出，核可伊朗核問題全面協議的安理會第2231號決議已於2025年10月18日到期終止，伊朗核問題實際上已從安理會議程中剔除。

中俄認為，西方國家單方面堅稱觸發「快速恢復制裁」（Snapback）機制並強推延期決議，完全缺乏法律依據，屬於「濫用程序」和政治施壓。

2025年9月19日，美國紐約聯合國總部，聯合國安理會成員國投票否決永久解除向伊朗實施制裁的決議。（Reuters）

一年前，法國、英國、德國指責德黑蘭違反2015年《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核問題協議），啟動了「快速恢復制裁」機制。伊朗一直否認尋求發展核武器。

聯合國制裁措施包括重新設立一個獨立專家小組，負責監測制裁違規情況、向安理會15個成員國報告，並建議採取進一步行動。然而，安理會一直無法就伊朗問題專家小組人選達成一致，這一任命必須協商一致方可進行。

美國常駐聯合國副代表洛塞塔（Jennifer Locetta）在表決後對安理會說：「沒有了獨立專家小組，安理會便失去獲取有關違反制裁行為、公正且基於證據報告的主要來源，造成監督真空。這只會使伊朗政權以及那些通過規避制裁措施獲利的人受益。」

俄羅斯和中國指責西方國家將安理會事務政治化。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈在安理會發言指出：「我們強烈敦促西方同行停止在伊朗問題上採取極其危險的行動，這些行動危及波斯灣危機的解決，可能導致局勢進一步惡化。」他強調，解決分歧並化解有關伊朗核計劃的關切，唯一途徑是訴諸政治和外交努力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

