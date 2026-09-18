iPhone 18 Pro開賣亞洲瘋搶　新加坡果粉通宵排隊　一人獨攬33部

【iPhone 18 Pro開賣／iPhone 18 Pro Max開賣】蘋果旗下的iPhone18 Pro系列9月18日（周五）起在全球發售，除了香港有「果粉」凌晨就開始排隊買手機，新加坡也出現類似的情況。當地的「果粉」們昨晚11時就已開始在蘋果商店外排隊，等到今早8時開門後，更有一位顧客一口氣取走33部iPhone。



據《海峽時報》報道，19歲的學生Hector Yong成為新加坡首位拿到最新iPhone 18 Pro Max的人。他17日（周四）晚上11時就抵達蘋果位於烏節路的門市。

這位就讀於新加坡工藝教育學院東校區的學生目前正在實習，他是18日早上8時，蘋果商店開門前在店外排隊的約200名顧客之一。當天是他的休息日。

Yong表示，他之所以決定親自去排隊，是因為多年來一直關注蘋果新產品推出時的盛況。

2026年9月18日，圖為新加坡首位買下iPhone 18 Pro Max的19歲學生Hector Yong。（網絡圖片）

作為新加坡首位購買iPhone 18 Pro Max的顧客，Yong自豪地說：「我非常榮幸能成為新加坡首位拿到這款手機的人。我一直很期待體驗它的新功能。」

據新加坡媒體《Mothership》報道，早上5時35分左右到達烏節路的蘋果商店時，已經排起了長隊。現場可見超過120人在排隊。

報道指，現場可見一名男子一次過領取了至少33部iPhone。他很可能是替別人取貨。

報道提到，那間蘋果商店每人限購兩部iPhone 18 Pro和兩部iPhone 18 Pro Max。

來到上午10時左右，所有手機就已售罄。

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除新加坡之外，東京和北京都可以看見有不少「果粉」在蘋果商店外排隊，急不及待購買iPhone 18 Pro系列。