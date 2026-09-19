特朗普簽對俄制裁法案　賦予總統廣泛徵關稅權　批評人士憂遭濫用

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日簽署此前已獲國會通過的對俄羅斯制裁法案，賦予他廣泛徵收關稅的新權力。外媒引述批評人士稱，法案措辭寬泛，擔憂該開徵關稅的權力會遭到濫用。



路透社報道，該法案要求特朗普在30天內對所有俄羅斯原油或天然氣五大進口國，徵收最高100%關稅，並在法案頒布30天內對明知故犯地購買俄石油、天然氣的任何國家，或助俄方規避制裁的前五大國家，徵收最高100%關稅。

由於中國和印度是俄羅斯石油最大的買家之一，因此特朗普理論上，可對中印徵收最高100%關稅。

這張攝於2023年10月9日的設計圖片中，可以看到俄羅斯國旗、股票圖表和抽油機的模型。（Reuters）

然而，批評人士表示，該法律賦予華府極大的自由裁量權，因為它未有明確點明任何國家，也沒有詳細說明所謂的「前五大國家」是如何計算。專注於跨境交易的律師布蘭克（Laura Brank）表示，鑑於總統擁有的自由裁量權，這種權力很可能被濫用。

另外，法案還有針對俄羅斯的能源與國防產業，以及用於規避現有制裁的「影子艦隊」油輪，以阻斷俄方用於俄鳥戰爭的資金來源。

2026年9月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在新澤西州莫里斯敦市政機場走下空軍一號（Air Force One）後豎起了大拇指。（Reuters）

此項制裁法案以對俄羅斯鷹派的已故參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）命名，法案此前通過參議院後，再於眾議院以262票贊成、159票反對獲得通過。