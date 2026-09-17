美眾議院通過對俄制裁法案　特朗普可對中印徵收最高100%關稅

美國眾議院9月16日通過此前由已故南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）提出的針對俄羅斯的制裁法案，將送交美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署。法案授權美國總統對俄羅斯石油和天然氣的主要買家徵收最高100%關稅，潛在對象包括中國和印度，目的是切斷俄羅斯為戰爭提供資金的收入來源。



法新社報道，眾議院周三以262票對159票通過法案，參議院已於8月7日以86票對11票通過，特朗普已表示將會簽署。該法案針對俄羅斯能源和國防部門、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其他高級官員，以及莫斯科用以規避西方制裁的影子艦隊油輪。

上述法案在民主黨內引發罕見分歧。絕大多數民主黨人雖然支持烏克蘭，但他們不願賦予特朗普更大的貿易管控權。眾議院外交事務委員會首席民主黨人米克斯（Gregory Meeks）批評法案存在嚴重缺陷，指白宮律師起草的文本旨在擴大特朗普開徵進口稅的權力，同時減少對俄羅斯及其協助者實施新制裁的義務；他表明若移除二級關稅條款便會支持，但共和黨拒絕相關修正案。

2026年7月28日，美國華盛頓特區華盛頓國家大教堂，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）在已故美國共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的葬禮儀式上交談。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾敦促美國國會通過，稱俄軍每月損失3萬名士兵仍無意停戰。法案亦針對支援俄羅斯軍隊的公司和外國行為者，並延長涉及伊朗的制裁。