南早：美國考慮推遲對台重大軍售至年底　直到APEC及G20峰會結束

《南華早報》9月19日引述多名消息人士，稱美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正考慮將對台重大軍售案推遲到年底，至少直到11月的亞太經合組織（APEC）峰會及12月的二十國集團（G20）峰會之後。



消息人士稱，由於特朗普與中國國家主席習近平計劃在APEC峰會期間舉行雙邊會晤，而且後者預料將於12月赴佛羅里達州出席G20峰會，因此華府才會考慮將對台軍售案延後年底。

另一名消息人士稱，特朗普曾考慮將對台軍售案推遲到2028年底或2029年1月，也就是其任期即將結束的時候。然而，該想法遭到美國對華鷹派人士的強烈反對。

2025年10月30日，韓國釜山，中國國家主席習近（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行雙邊會晤。（Reuters）

該消息人士表示，華府目前似乎已決定將台軍售案延至APEC及G20峰會後再處理，由於中方已強烈表明反對軍售，特朗普明年很可能將繼續擱置此事。對台軍售案的最終命運，將取決於特朗普、美國對華鷹派和台灣遊說者之間妥協的結果。

另外兩名消息人士則透露，華府可能會在習近平24日訪美與11月APEC峰會之間宣布小規模軍售案。一些對華鷹派人士曾建議特朗普，先批准一筆小額軍售安撫台灣當局。中方必定會反對並公開表達不滿，但北京最終仍可能會勉強接受，不會採取重大報復行動。

2026年9月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮發言。（Reuters）

另一名消息人士則說，對台軍售案延期並不令人意外，過去也曾出現類似情況。特朗普5月訪華前，華府就暫停美國國會批准的140億美元對台軍售計畫。