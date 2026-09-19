美媒：AI假情報險釀中美衝突　F-35隱形戰機零件誤入香港後失蹤

據美媒9月18日接連曝出兩宗與中國相關的安全風波。一是伊朗戰爭期間，美軍因AI生成的虛假情報，幾乎對中國船隻採取軍事行動。二是原計劃運往美國進行維修的F-35戰機零件，被意外轉運至香港，已觸發國會山莊（Capitol Hill）調查。



據報道，美國軍方曾收到一份情報報告，指一艘中國船隻在中東運載核武部件，美軍一度擬攔截登船，軍機已在空中盤旋。不過，官員在行動前調查發現，該報告由AI生成，誤判了船上貨物。

消息人士形容報告「完全是假的」，但「幾乎引發一場戰爭」，稱任何針對中國船隻的行動都可能引爆武裝衝突。

圖為2026年7月，美國紐約市，一隊F-35戰機在飛行表演期間沿著哈德遜河飛行。（Getty Images）

與此同時，報道稱一批由美國洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）運輸的F-35戰機零件，原計劃從澳洲運往美國進行維修，但經太平洋航道時被改道轉移至香港。

知情人士透露，零件中因包含隱形技術的座艙蓋，觸發國會調查。有分析指，中國長期嘗試竊取 F-35 技術，取得實物或助其逆向破解相關技術。目前，不清楚為何改變運送路線，也不清楚零件的下落。