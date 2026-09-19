歐美兩大足協施壓恩芬天奴　促FIFA從儲備金撥21億美元予成員協會

外媒9月18日報道，歐洲足協主席切費林（Aleksander Ceferin）和中北美及加勒比海足協主席蒙塔利亞尼（Victor Montagliani）致函國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求FIFA從其儲備金中提撥約21億美元（約164億港元），平分給全球211個成員協會。



綜合英國廣播公司（BBC）等外媒看到的信函，切費林及蒙塔利亞尼在信中提到，FIFA預計在2023至2026年底座擁約60億美元的儲備金，遠遠超過到2030年世界盃所需的資金。

切費林及蒙塔利亞尼主張FIFA應在2027年至2030年的4年週期內，一次過向旗下211個成員協會各支付至少1000萬美元，以用於基礎設施和足球發展方面的投資。該一次撥款應獨立於FIFA「前進計劃」下已承諾撥出的資金，額外向成員協會派發。

2026年8月23日，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）在法國巴黎出席电子竞技世界盃閉幕式。（Reuters）

他們表示，FIFA即使進行如此大規模的資金分配，其儲備金也不會低於15億美元。他們年底對FIFA的財務狀況有更清晰的了解後，甚至有可能主張更大規模的撥款。

切費林及蒙塔利亞尼已告知恩芬天奴，他們希望能在10月15日的FIFA理事會會議上審議該提案。報道指，該會議同時是後者陷入「賣世界盃股權」爭議以來，首次面對FIFA名義上的決策機構。

外媒稱，切費林與蒙塔利亞尼在另一封致亞洲足協、非洲足協、南美足協和大洋洲足協 主席的信件中，呼籲各方支持提議。英國《衛報》預料，亞洲足協主席薩勒曼（Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa）將表示支持。