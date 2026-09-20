AI四巨頭私定協議合謀減慢AI發展　或面臨反壟斷訴訟

美國一宗訴訟指，Anthropic、OpenAI、SpaceXAI及Google四企業達成一項非法協議，以減緩人工智能的開發速度。



據美媒9月19日報道，訴狀周五（18日）提交加州北區聯邦地區法院，指其協調減速違反反壟斷法。協調起於9月12日，Anthropic的阿莫迪（Dario Amodei）促同業減速保安全，同日OpenAI的奧特曼（Sam Altman）、SpaceXAI的馬斯克（Elon Musk）及Google DeepMind的哈薩比斯（Demis Hassabis）均附和表示贊同。

2026年9月9日，人工智能巨頭Anthropic公司旗下的三位研究人員警告，開發AI的業界人士真心相信人工智能可在2030年前毀滅人類，其中一位研究人員考克森（Jacob Coxon）已辭職以示抗議。圖為Anthropic前研究員考克森（右）。（Reuters，X@hilbertspaess）

原告稱不反對企業各自出於安全減緩AI發展，但指反壟斷法禁止企業通過私下擬定規則取代市場對個體的問責。首席律師羅利（Nick Rowley）警告，若將人工智能的安全交由私企的自利協議控制，AI將失控毀滅人類。

此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）駁斥監管，稱限技術是陰謀，質疑業界何求出具自毀規管；他周六稱將成立AI工作組並委任人工智能沙皇。密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）表明絕不給最強企業反壟斷豁免，憂其串謀扼殺競爭。