AI四巨頭私定協議合謀減慢AI發展 或面臨反壟斷訴訟
撰文：韓學敏
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美國一宗訴訟指，Anthropic、OpenAI、SpaceXAI及Google四企業達成一項非法協議，以減緩人工智能的開發速度。
據美媒9月19日報道，訴狀周五（18日）提交加州北區聯邦地區法院，指其協調減速違反反壟斷法。協調起於9月12日，Anthropic的阿莫迪（Dario Amodei）促同業減速保安全，同日OpenAI的奧特曼（Sam Altman）、SpaceXAI的馬斯克（Elon Musk）及Google DeepMind的哈薩比斯（Demis Hassabis）均附和表示贊同。
原告稱不反對企業各自出於安全減緩AI發展，但指反壟斷法禁止企業通過私下擬定規則取代市場對個體的問責。首席律師羅利（Nick Rowley）警告，若將人工智能的安全交由私企的自利協議控制，AI將失控毀滅人類。
此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）駁斥監管，稱限技術是陰謀，質疑業界何求出具自毀規管；他周六稱將成立AI工作組並委任人工智能沙皇。密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）表明絕不給最強企業反壟斷豁免，憂其串謀扼殺競爭。
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