俄羅斯將吞併地區納入國家杜馬選舉　烏軍同日大規模空襲莫斯科

俄羅斯國家杜馬選舉周日（20日）最後一天投票，基輔譴責莫斯科首次納入其在戰爭期間非法吞併的烏克蘭地區居民為選民。同日，烏軍對莫斯科發動開戰以來最大無人機攻勢。



據英國《衛報》（The Guardian）及路透社（Reuters）9月20日報道，本次是俄2022年2月侵烏以來首次杜馬選舉，執政黨統一俄羅斯黨（United Russia）料將在議會延續主導地位。俄方首次將2022年9月吞併的烏東四州（頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱）逾350萬選民納入投票，引發基輔及國際社會強烈譴責。

同日，烏克蘭對莫斯科發動無人機襲擊，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稱其為開戰至今對該市最大規模襲擊，但稱襲擊已被擊退。官員表示，此次襲擊造成莫斯科地區兩人死亡，俄羅斯控制的烏克蘭赫爾松地區亦有兩死，包括一名選舉官員。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指控烏克蘭意圖干擾選舉。

選舉官員表示，儘管周六投票系統遭到網絡攻擊，但三天的投票仍進展順利。國際文傳電訊社（Interfax）援引中央選舉委員會的消息報道，截至莫斯科時間下午早些時候，投票率已超過50%。

初步投票結果料周日晚（香港時間周一凌晨）出爐。普京稱此次選舉結果將展現民眾對戰爭支持。基輔當局則警告烏克蘭人，參與俄羅斯國家杜馬選舉可能構成刑事犯罪。