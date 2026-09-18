不只抵抗中國？英特使倡AUKUS聯盟劍指俄羅斯　逼美澳擴大防線

【軍事】據塔斯社當地時間9月17日報道，擔任英國首相AUKUS夥伴關係特別代表的史蒂芬洛夫格羅夫（Stephen Lovegrove），當天在美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）的一場活動上暗示，英國政府建議美國和澳洲將AUKUS軍事聯盟的矛頭也指向俄羅斯。



據他所稱，倫敦呼籲華盛頓和堪培拉在這方面將歐洲-大西洋和亞太地區結合起來統籌考慮。

圖為英國「機敏級」核動力攻擊潛艦（Astute-class SSN）。（英國皇家海軍網站）

「它（AUKUS）通常被視為主要針對『印太地區』的行動——當然，它與『印太地區』確實息息相關。這也是澳洲當初分別與我們及美國接洽時的初衷；但對英國而言，儘管我們的艦艇偶爾會前往該地區，現實情況是，我們的大部分艦艇將部署在北大西洋、地中海和極北地區。」

他聲稱：

如果假裝『印太地區』和北大西洋是完全割裂的（作戰）區域，那是人為的割裂。

他還鼓譟稱，倫敦希望看到「在這些地區部署更多、更先進的艦艇」。

2021年9月，美英澳三國在法國和歐盟均不知情的情況下，宣佈組建AUKUS軍事聯盟作為該聯盟的先行合作示範項目，美英將向澳洲提供核潛艇技術，幫助澳方組建核潛艇編隊。澳洲因此撕毀了已和法國簽訂的數百億美元常規潛艇採購協議。法國對此表示強烈不滿，為此曾召回駐美、澳大使。

2021年11月，美英澳三國正式簽署《海軍核動力訊息交換協議》，為共享核潛艇機密訊息奠定基礎。如果合作最終敲定，澳洲將成為第七個擁有核動力潛艇的國家。彭博社分析稱，此舉旨在「抗衡中國在太平洋地區的軍力增長」。

2023年3月13日，時任美國總統拜登（Joe Biden）在加利福尼亞州聖迭戈美國海軍基地，與時任英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）以及澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）就所謂「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS）舉行會談，並正式公布了為澳洲配備核潛艇的計劃。

美國海軍「俄亥俄」級「緬因」號核潛艇。（美國海軍官網）

此前，美英澳三國執意推進核潛艇合作，已經引發國際社會越來越多的擔憂。澳洲前總理保羅基廷（Paul Keating）直言不諱地表示：

澳洲理應退出AUKUS，美國為服務其『印太戰略』而構建的集團和小圈子對澳無益。如澳政府繼續推進這一合作關係，『對澳來說將是一場悲劇』。

他還指出，要儘早放棄AUKUS中採購美英核潛艇的計劃。核潛艇合作不能滿足澳任何軍事防禦需求，該合作完全為美利益服務，還將大大提升同中國爆發軍事衝突的風險。

此前，中國外交部發言人毛寧曾回應稱，關於美英澳三國核潛艇合作，中方已經多次表明嚴正立場，三國合作構成嚴重核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，破壞亞太地區和平穩定，受到地區國家和國際社會的普遍質疑和反對。我們敦促美英澳三國摒棄冷戰思維和零和博弈，忠實履行國際義務，多做有利於地區和平穩定的事。

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