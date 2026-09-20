菲律賓漁政船10分鐘內兩度擦碰中國海警艇　專家揭菲方蓄意圖謀

【軍事】中國海警三洲澳艇日前依法在中國南沙群島仙賓礁附近海域開展維權執法行動。菲律賓3015號船無視中方多次嚴正警告，故意調整航向，突然加速斜插我海警艇船艏，導致發生擦碰。現場視頻顯示，10分鐘內，菲船兩次挑釁，第二次加速抵近後不僅不及時調整航向、反而繼續加速，最終兩船相撞。而三洲澳艇全程呈直線航行、操作規範。



一艘漁業公務船，為什麼敢來「碰瓷」海警執法艇？

為何菲船偏要「碰瓷」？

中國海警三洲澳艇與菲3015號船定位完全不同。中央電視台中國之聲《烽線瞭望》欄目軍事評論員張軍社介紹，三洲澳艇側重機動執法、配備高壓水炮，執法能力強；而3015號船是菲律賓漁業與水產資源局的公務船，名義上是漁業公務船，真實目的已不言自明。

菲律賓3015號船無視中國海警多次嚴正警告 蓄意挑釁撞擊執法船隻

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張軍社：這幾年來，菲律賓漁業局的公務船和菲律賓海警船密切配合，以漁民打魚為掩護，侵入南沙群島和黃巖島附近海域，製造非法存在的現象，以這種方式跟我們爭奪南海島礁的主權。

是操作不當還是蓄意「碰瓷」？

菲律賓方面的3015號船雖說是一艘漁業運補船，但它同樣是政府船，一舉一動都代表菲律賓政府。這次擦碰是操作失誤，還是精心策劃？專家分析，從執法能力和防撞擊能力上看，這艘船實力都不強，但它依舊作出這種「變道全責」式的碰瓷行為——就像開車強行變道、撞了車還反咬對方全責，目的就是製造所謂「以大欺小」的虛假敘事，博取外部同情。張軍社：

這完全不是操作不當，而是蓄意挑釁。它就是想挑起事端，配合菲律賓政府的政治和外交意圖。首先要製造中國海警欺負菲律賓的視覺畫面，製造對中國不利的輿論，為菲律賓爭取所謂的同情和道義支持；其次，向外部勢力爭取外交和軍事方面的支持。

碰瓷史：從1999年「馬德雷山」號坐灘說起

菲律賓在南海的「碰瓷史」由來已久，甚至已經形成了成熟的、固定的「套路」。1999年5月9日，菲律賓海軍以軍艦機械故障緊急避險為藉口，把破舊的「馬德雷山」號坦克登陸艦非法坐灘在仁愛礁礁盤上，承諾「修好就拖走」，可27年過去仍賴著不走，還想加固船體。這一「坐灘」事件，開啟了菲律賓在南海長期非法挑釁碰瓷的先例。

菲律賓「馬德雷山」號坦克登陸艦。（央視網）

此後菲方挑釁不斷升級。今年7月，中國海警1艘小型巡邏艇位中國仁愛礁附近海域例行巡邏時，菲律賓非法「坐灘」57號艦釋放2艘橡皮艇，無視我多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中方巡邏艇，其間，菲方人員首先使用划槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。多艘菲公務船、海警船、漁船還在黃巖島附近海域聚集，飛機盤旋窺伺，企圖侵闖中國領海。

張軍社：從公開訊息和事件脈絡可以看出，菲律賓的挑釁具有明顯的計劃性、反覆性和政治目的。它的套路很固定：非法闖入中國南海島礁，受到中方警告後繼續危險機動、製造擦碰事件，緊接著對外抹黑、賣慘，形成一個閉環的挑釁方式，手法嫻熟，事先設計的痕跡非常明顯。政治目的也很明確，以此作為「長期存在」的依據，爭奪中國南沙島礁的主權，綁架國際輿論，對中國進行抹黑。

面對碰瓷 我們如何回應？

中國海警嚴格遵循國際法和中國國內法，對非法闖入的菲船隻喊話、警告、航路管制等，堅決反制菲律賓的侵權挑釁行為。張軍社：

長期以來，正是中國克制、專業的維權行動，維護了南海地區的和平穩定。

中國海警局新聞發言人表示，菲方行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，威脅中國海警船艇、人員安全。中國海警艇操作專業規範、合理合法，有關責任完全在菲方。中國海警將繼續在中方管轄海域開展維權執法行動，維護國家領土主權和海洋權益。

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