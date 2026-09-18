戴安娜胞弟回憶錄控訴查理斯三世：喪妻後通話欣喜若狂如中彩票

英國戴安娜王妃（Princess Diana）弟弟史賓沙（Earl Spencer）在即將出版的回憶錄中，曝出戴安娜1997年車禍離世後，英王查理斯三世（King Charles III）向他打電話時「聽起來欣喜若狂」（sounded giddily elated）。史賓沙更聲稱當時的查理斯三世在得悉戴安娜的死訊後，聽起來就像「中了彩票」（lottery winner）。



《英國廣播公司》（BBC）9月18日報道，白金漢宮16日強烈駁斥這本回憶錄的可信度，此前該書的節選聲稱，查理斯三世在戴安娜離世後曾說過：「我們很快就會忘記她。」

白金漢宮發言人表示：「原則上，我們不對書籍發表評論，但陛下深知，親人離世之痛會蒙蔽個人的理智，影響判斷，並以他人難以察覺的方式扭曲記憶，即便在失去親人多年之後也是如此。」

報道指，最新的指控再次對英王查理斯三世及王室成員進行了人身攻擊，並以極其苛刻的視角解讀他們的動機。而這次的證據是史賓沙伯爵本人對近30年前，妹妹過世前後的那段悲痛時期的回憶。

目前未知的是英國公眾將如何看待這些指控，他們是否會支持這本回憶錄，將其視為一個來自史賓沙家族全新且不同的視角，還是會認為史賓沙公開這種私人恩怨是不合適的行為。

2024年9月20日，圖為英國已故戴安娜王妃（Princess Diana）的弟弟史賓沙（Earl Spencer）。（Getty）

報道引述《每日郵報》刊登史賓沙回憶錄的節選中，他回憶起1997年8月31日凌晨，在南非開普敦家中，接到妹妹珍妮（Jane）的電話，得知戴安娜遭遇車禍的情景。

史賓沙寫道，在隨後的電話中，確認了戴安娜去世的消息，當時的查理斯王子也曾致電給他。

書中寫道：「與其他來電者不同，他們都驚愕不已，幾乎無法表達慰問和提供協助，而查理斯王子聽起來欣喜若狂，就像中了彩票一樣，我當時記得這樣想。」

據史賓沙的描述，時任查理斯王子告訴他，當天早上，他第一時間就在巴爾莫勒爾城堡的臥室裏，將戴安娜去世的消息告訴了威廉王子和哈里王子。

戴安娜與查理斯於1996年8月離婚。

史賓沙的回憶錄，《天鵝之歌：戴安娜，我的姐姐》（Swan Song: Diana, My Sister）將於9月22日正式出版。