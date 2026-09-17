戴安娜胞弟回憶錄曝英王冷漠發言「很快忘記她」　王室罕出面駁斥

戴安娜王妃（Princess Diana）弟弟史賓沙（Charles Spencer）在即將出版的回憶錄中，曝出戴安娜1997年車禍離世時，英王查理斯三世（King Charles III）曾冷漠表示「很快忘記她」。事件發酵後，白金漢宮罕見出面駁斥，雙方展開一場「口水戰」。



據英國《每日郵報》報道，史賓沙在《Swan Song: Diana, My Sister》中回憶，戴安娜因巴黎車禍離世後，他與當時的王儲查理斯通話，內容談到他指戴安娜不會願意年幼的威廉、哈里王子參加葬禮遊行，此引發查理斯暴怒。

史賓沙指，查理斯在電話另一頭「宣泄出我一直認為是對戴安娜積壓已久的蔑視，以及對世人因她的死如此震驚不已的恐懼」，他稱查理斯在通話尾聲冷漠表示「放心吧…… 我們很快會忘記她」（Rest assured... we'll forget her soon enough）。

針對指控，白金漢宮發言人表示：「雖然我們原則上不對書籍發表評論，但國王陛下深知，失去手足的痛苦會蒙蔽理智，影響判斷，並以他人無法察覺的方式扭曲記憶，即使在失去親人多年之後也是如此。」同時又稱，相關描述不符合查理斯三世的性格與當時的悲痛狀態。

據報道，史賓沙的回憶錄將在下周發行，講述與戴安娜離世的相關往事，內容極具爆炸性。