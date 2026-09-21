胡塞武裝首襲沙特首都利雅得　美警告：中東衝突「可能迅速升級」

也門胡塞武裝首次在本輪衝突中宣稱襲擊沙特阿拉伯首都利雅德，並稱同時攻擊紅海港口城市延布的沙特國家石油公司設施。美國隨後提高中東安全警示，稱相關衝突可能迅速升級。



胡塞武裝發言人薩雷亞星期六（9月19日）說，胡塞部隊出動彈道導彈、巡航導彈和無人機，襲擊利雅得的「敏感目標」，以及石油出口樞紐延布（Yanbu）的沙特阿美（Saudi Aramco）公司設施，以報復沙特空襲也門首都沙那（Sanaa）。

沙特主導的多國聯軍則說，防空部隊星期六淩晨攔截並摧毀一枚射向利雅得的導彈，並挫敗胡塞武裝針對拜什（Bish）、法拉桑（Farasan）、塔伊夫（Taif）和延布平民及民用設施的攻擊。沙特方面沒有說明這些事件是否造成損失。

襲擊發生期間，利雅得兩度傳出劇烈爆炸聲，主要機場附近升起大片黑煙。據法新社記者現場觀察，利雅得機場附近一處燃料儲存設施的一個燃料罐起火，罐體印有沙特阿美標誌；起火原因尚不清楚。

沙特民防部門當天曾向利雅得居民發出空襲警報，隨後解除警報。

這是胡塞武裝自7月與沙特的衝突升級以來，首次宣稱攻擊利雅得。此前，胡塞武裝已持續襲擊沙特城市、能源設施及紅海航運，威脅海灣國家通往全球市場的另一條重要石油運輸通道。

2026年7月25日，美國國務院在華盛頓特區大樓外的標誌。（Getty Images）

美國國務院星期六重新發佈針對中東地區的安全警示，提醒當地美國公民提高警惕，並稱與伊朗有關的衝突「可能迅速升級」。美國也呼籲身處中東以外的公民認真重新考慮前往或途經該地區的行程。

美沙尚無明確應對方案

胡塞武裝近期在葉門發動閃電攻勢，奪取大片領土和紅海沿岸戰略據點，進一步接近曼德海峽這一全球重要航運通道。在霍爾木茲海峽通航受阻之際，紅海這條替代航線面臨的風險也進一步增加，並牽動沙特石油出口及全球能源供應。

多名消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國和沙特目前都沒有擊退胡塞武裝的明確計畫。

面對胡塞武裝持續推進，美國目前仍不願直接介入戰事。CNN此前報導，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）上星期曾兩度致電美國總統特朗普（Donald Trump），要求美軍直接打擊胡塞武裝，但特朗普拒絕了這一請求。美國目前只通過提供情報和目標定位資料，協助沙特展開行動。

美國國務院說，華盛頓已批准一項總值243億美元（約1906億港元）的潛在軍售案，包括48架F-35戰鬥機、49台發動機及相關設備，以加強沙特本土防禦和「威懾當前及未來威脅的能力」。

美國前外交官胡德警告，胡塞武裝向紅海推進可能進一步助長伊朗革命衛隊的氣焰。他認為，沙特若無法解決這一問題，就可能在談判中面對一個「把槍擺在談判桌上」的對手。

沙特、土耳其和巴基斯坦上月簽署《麥加共同防務協議》，規定任何一個成員國遭到武裝攻擊，將視為對三國的攻擊。

土耳其已表明準備根據協定為沙特提供協助。土耳其外長費丹（Hakan Fidan）說，沙特可能需要軍事技術方面的支援，土耳其願意提供幫助，但目前尚不清楚具體會提供什麼支援。巴基斯坦方面則說，三方尚未討論採取具體的軍事回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

