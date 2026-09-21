伊朗戰爭胡塞入場・三｜最慘受害者沙特 能不能等到美國老大哥？
自2月伊朗戰爭爆發起，阿聯酋一度是海灣的最大苦主，承受了比以色列更高頻率的攻擊、更猛烈的導彈與無人機攻勢；不過隨著局勢變化、戰爭擴大，從7月胡塞與沙特的停火協議破裂，再到9月的也門局勢升溫，沙特明顯成了當前的最慘烈受害者。
7月20日開始，胡塞以「對沙特封鎖曼德海峽」為由，開始零星打擊沙特船舶，接著將重心移轉到打擊的煉油廠與各類設施；9月3日起，胡塞在也門的塔伊茲（Taiz）發起新攻勢，隨後一路向南推進，並在10日佔領了摩卡（Mokha）等重要城市，以及佩里姆（Perim）等戰略島嶼，為日後封鎖曼德海峽創造了新條件。與此同時，沙特長1,200公里的東西向油管也在11日受到來自伊拉克的無人機襲擊，只能暫時關閉，油價因此衝破每桶100美元。
結果，為了穩定也門局勢、確保能源出口安全，沙特開始積極介入也門戰場，對胡塞戰區展開了猛烈空襲，同時支持政府軍反攻，並也引發胡塞愈發升高的回應：13日，沙特吉贊（Jizan）的清真寺遭擊中，造成2人受傷；15日，胡塞對沙特的哈米斯穆沙伊特（Khamis Mushait）、艾卜哈（Abha）、塔伊夫（Taif）等地發動導彈與無人機襲擊，造成13名平民受傷；16日，沙特在麥加以南成功攔截無人機，是為2017年以來胡塞發射導彈後，聖城麥加的再受攻擊。
顯然，也門內戰的復燃再度波及沙特安寧，可是後者的戰略盟友們似乎有意置身事外。首先是與沙特簽署《麥加共同防務協議》（Mecca Joint Defence Agreement）的巴基斯坦，雖然多次批評胡塞「卑鄙無恥、令人髮指」，也反覆重申支持沙特安全，卻始終不願履行「攻擊一國等於攻擊三國」的承諾，也就是為了沙特出兵也門。
再來是與以色列共同發動伊朗戰爭的美國。根據美媒Axios報道，沙特曾請求美國加入對胡塞的空襲，後者卻似乎不置可否，最終也僅是派了軍事顧問前來協助。這種現象背後，據報來自美國與胡塞的私下交易：以美國不加入空襲，換取胡塞不封鎖曼德海峽。
換句話說，沙特當前的不得安寧，某種程度上是充當了美伊對峙的沙包、美國有意調節戰爭的緩衝，並也只能自求多福、自行抵擋。
當也門內戰糾纏伊朗戰爭
而這種糾結的最主要原因，當然就是也門衝突的複雜背景，也就是宛如三層俄羅斯套娃（Matryoshka）的戰爭結構。
其中，最內層是也門本土的內戰。這場衝突持續十年以上，交戰雙方分別是統治人口稠密的北部地區、以薩那為中心的胡塞武裝，以及國際社會正式承認的也門政府，目前正由名為總統領導委員會的機構正式領導。
而其根源，可以追溯到2011年的阿拉伯之春：由於統治也門超過30年的薩利赫（Ali Abdullah Saleh）政權垮台，胡塞因此趁機進佔大量權力真空，並於2014年佔領薩那。沙特於是在2015年組織聯軍介入也門，力圖推翻胡塞武裝在北部的統治，卻始終不得其法，雙方衝突也以各種形式持續至今，中間夾雜了多次停火談判與協議。
再來，套娃的中層是沙特與伊朗在中東的地緣競逐。整體來看，這場權力爭奪始於1979年的伊朗伊斯蘭革命，德黑蘭的一夕變天導致伊朗轉為反美政權，直接站到了沙特的對立面；隨後的兩伊戰爭爆發又導致伊朗開始耕耘戰略緩衝帶，並且利用2003年伊拉克戰爭、2011年阿拉伯之春等劇變，先後將影響力滲入中東各大戰場，最終形成從伊拉克、敘利亞一路貫通至黎巴嫩、滲透至加沙地帶、延伸至也門與紅海的勢力範圍，也就是所謂「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。
基本上，「抵抗軸心」最初或許充當了伊朗的地緣屏障，為德黑蘭緩衝了域外威脅與混亂；可是隨著板塊持續擴張，這些地塊毫無疑問逐漸質變，從緩衝帶轉為伊朗的勢力範圍與進攻跳板，2023年發動「阿克薩洪水行動」的哈馬斯如此，盤據也門北部的胡塞亦然：自2014年9月攻佔薩那以來，胡塞就成為「抵抗軸心」的一環，並也由此捲入伊朗與沙特的地緣博弈。
接著，套娃的最外層是美伊戰爭本身。眾所周知，這場戰爭已經持續超過6個月，不僅導致霍爾木茲海峽受阻、油價反覆飆高，更直接攪亂也門局勢的危險平衡：7月3日，一架伊朗馬漢航空的航班降落在胡塞控制的薩那，接載前往參加哈梅內伊（Ali Khamenei）喪禮的代表團，引發沙特擔憂胡塞可能趁機進行軍備走私。
而根據美媒Axios報道，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）隨後親自致電特朗普，尋求並獲得了空襲機場的支持。這種發展反映，利雅德其實明白自身行動的危險性，也就是除了拿與胡塞的停火協議冒險外，更可能加劇美伊之間本就緊張的戰爭對峙，所以才要在採取行動前徵得美國同意。
於是7月13日，沙特支持的也門政府軍直接空襲薩納機場，導致回國的喪禮代表團專機被迫改飛他的，胡塞也隨後在數小時內進行報復，向沙特南部的艾卜哈機場發射導彈，是為沙特4年來、也就是2022年停火後，首次遭受的直接打擊，接著就是7月下旬至今的雙方衝突。
顯然，也門內戰已經與伊朗戰爭相互糾結，這就導致沙特困境的治絲益棼。
美國何時會出手？
整體來看，胡塞當前除了在也門持續鏖戰，更是反覆襲擊沙特能源與其他民用設施，並且順勢提出各種要求：沙特必須結束對於也門的「封鎖」、支付公共部門工資、撤出軍事資產與部署。
顯然，這當中除了夾雜胡塞希望擴大統治、擊潰政府軍的長遠目標外，也涵納了經濟議程：在伊朗因為戰爭愈發困窘的背景下，胡塞似乎希望擴大收入來源，以鞏固自身統治。
換句話說，當前也門衝突其實扮演了多重槓桿：從也門自身視角出發，胡塞推進成了施壓政府軍分享石油紅利的手段之一；就沙特與胡塞博弈的層次而言，後者襲擊可以視作對沙特的經濟勒索、影響力稀釋；從美伊戰爭的維度來看，胡塞攻勢因為隱含紅海航運受阻的風險，所以也能成為美伊之間的談判槓桿。
正因如此，沙特的破局之道，除了支持也門政府軍與胡塞作戰、直接與胡塞進行軍事對抗、設法利用《麥加共同防務協議》強化嚇阻外，還是必須與伊朗、美國進行交涉。
首先是伊朗。胡塞當前攻勢當然不離伊朗支持，可是雙方彼此又並非鐵板一塊。例如始終不放棄談判的伊朗外交體系，就明顯不希望也門局勢徹底失控：不僅外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）表示，「也門問題沒有軍事解決方案」，外交部發言人也同樣呼籲「全面落實聯合國斡旋的2023年路線圖」；胡塞則雖然具有干擾曼德海峽、重演紅海危機的條件，卻至今沒有攻擊船舶，而是將火力集中攻擊沙特與也門政府軍，這背後顯然來自胡塞與美國的私下共識，也就是以美國不進行高強度介入，換取胡塞不封鎖曼德海峽。
換句話說，伊朗與胡塞都各有所求，對於彼此訴求也不是無條件買單，這就為沙特創造了溝通空間。而這或許也解釋了，為何也門局勢升溫至今，始終是也門政府更加抨擊德黑蘭，沙特則從未公開指責伊朗，背後原因或許就是沙特仍想維持與伊朗的對話與外交空間，要避免局勢徹底破裂。
再來是美國。如前所述，也門衝突之所以還能維持一定「悶燒」狀態、沒有擴及紅海，很大程度是來自美國的「有所為有所不為」。顯然，美國暫時不希望也門成為伊朗戰爭中的新槓桿，這背後原因除了2025年5月美國與胡塞的停火協議始終有效、沒有隨伊朗戰爭作廢外，也是因為特朗普出於選情考量，相當不樂見紅海危機進一步推升油價。
而這就會與沙特的當前訴求發生衝突。關鍵在於，如果沙特希望最大化對於胡塞的軍事壓制，那麼美國的支持必不可少，可是後者暫又不願意擴大現有衝突，這就導致沙特陷入了尷尬境地。不過從歷史來看，這並非美沙圍繞胡塞的首次分歧。
早在2015年和2016年，奧巴馬（Barack Obama）政府就曾多次向沙特施壓，要求停止對也門的空襲，理由就是人道因素；2019年，當沙特油田受到胡塞襲擊時，特朗普一度聲稱「美國已做好軍事準備」，最後卻沒有真正執行；2025年，特朗普政府終止了拜登（Joe Biden）政府時期開始的對胡塞空襲，據報事先並未通知沙特。
不過以上種種除了說明，美國會根據自身利益評估是否發動空襲外，也反向證明了一個現實：正如美國的「介入」不會自動生效，美國的「不介入」也不會永遠有效。一切端看美國政府的決策當下認知：選擇行動的後續成本，會不會導致衝突無法收拾？例如拜登政府之所以拍板空襲胡塞，正是因為在加沙戰爭導致紅海危機延燒的背景下，美國認為有必要對胡塞進行打擊，而且評估這麼做並不會促使伊朗跟著參戰、導致衝突一發不可收拾。
無獨有偶，面對當前危機，美國的不介入也正如胡塞的不干擾海峽，都是某種延遲威懾的暫時均衡，而不保證恐怖平衡的永遠靜止。平心而論，放任胡塞佔領也門的紅海沿岸，對美國來說必然構成長遠威脅，尤其是在美伊關係極度惡化的背景下。
因此，在當前美國希望促成伊朗開放海峽的背景下，華盛頓或許出於期中選舉前談出階段性成果的的短期考量，暫時不會對胡塞動手；可是一旦期中選舉結束、也門政府軍卻尚未有效收復紅海沿岸失土，又或是期中選舉雖還未至，胡塞卻已在也門取得驚人優勢、乃至重演紅海危機，又或是期中選舉雖未結束、紅海危機也沒有發生，但美國評估伊朗出於港口被封鎖等經濟考量，已經無法再堅持封鎖霍爾木茲海峽，自己將有更大餘裕聚焦也門，就可能會對胡塞重啟空襲。
換句話說，正如美國的安全保護傘不是永遠可靠，空襲火炮也難言永遠不到，一切端看華盛頓的戰爭認知與決策。當然，在這一刻真正發生前，沙特都必須與胡塞的不定時襲擊共存，且即便美國空襲進場，也不代表威脅的徹底根除，而是更像延後發作。