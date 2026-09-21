伊朗戰爭胡塞入場・三｜最慘受害者沙特　能不能等到美國老大哥？

自2月伊朗戰爭爆發起，阿聯酋一度是海灣的最大苦主，承受了比以色列更高頻率的攻擊、更猛烈的導彈與無人機攻勢；不過隨著局勢變化、戰爭擴大，從7月胡塞與沙特的停火協議破裂，再到9月的也門局勢升溫，沙特明顯成了當前的最慘烈受害者。

7月20日開始，胡塞以「對沙特封鎖曼德海峽」為由，開始零星打擊沙特船舶，接著將重心移轉到打擊的煉油廠與各類設施；9月3日起，胡塞在也門的塔伊茲（Taiz）發起新攻勢，隨後一路向南推進，並在10日佔領了摩卡（Mokha）等重要城市，以及佩里姆（Perim）等戰略島嶼，為日後封鎖曼德海峽創造了新條件。與此同時，沙特長1,200公里的東西向油管也在11日受到來自伊拉克的無人機襲擊，只能暫時關閉，油價因此衝破每桶100美元。

結果，為了穩定也門局勢、確保能源出口安全，沙特開始積極介入也門戰場，對胡塞戰區展開了猛烈空襲，同時支持政府軍反攻，並也引發胡塞愈發升高的回應：13日，沙特吉贊（Jizan）的清真寺遭擊中，造成2人受傷；15日，胡塞對沙特的哈米斯穆沙伊特（Khamis Mushait）、艾卜哈（Abha）、塔伊夫（Taif）等地發動導彈與無人機襲擊，造成13名平民受傷；16日，沙特在麥加以南成功攔截無人機，是為2017年以來胡塞發射導彈後，聖城麥加的再受攻擊。

路透社指，在也門胡塞武裝發動攻擊後，利雅得哈立德國王國際機場的燃料儲存庫冒出濃煙（Reuters）

顯然，也門內戰的復燃再度波及沙特安寧，可是後者的戰略盟友們似乎有意置身事外。首先是與沙特簽署《麥加共同防務協議》（Mecca Joint Defence Agreement）的巴基斯坦，雖然多次批評胡塞「卑鄙無恥、令人髮指」，也反覆重申支持沙特安全，卻始終不願履行「攻擊一國等於攻擊三國」的承諾，也就是為了沙特出兵也門。

再來是與以色列共同發動伊朗戰爭的美國。根據美媒Axios報道，沙特曾請求美國加入對胡塞的空襲，後者卻似乎不置可否，最終也僅是派了軍事顧問前來協助。這種現象背後，據報來自美國與胡塞的私下交易：以美國不加入空襲，換取胡塞不封鎖曼德海峽。

換句話說，沙特當前的不得安寧，某種程度上是充當了美伊對峙的沙包、美國有意調節戰爭的緩衝，並也只能自求多福、自行抵擋。

也門胡塞武裝2026年9月15日發布的圖片，顯示成員在也門展開的武裝行動（HOUTHI MILITARY MEDIA/Handout via REUTERS）

當也門內戰糾纏伊朗戰爭

而這種糾結的最主要原因，當然就是也門衝突的複雜背景，也就是宛如三層俄羅斯套娃（Matryoshka）的戰爭結構。

其中，最內層是也門本土的內戰。這場衝突持續十年以上，交戰雙方分別是統治人口稠密的北部地區、以薩那為中心的胡塞武裝，以及國際社會正式承認的也門政府，目前正由名為總統領導委員會的機構正式領導。

而其根源，可以追溯到2011年的阿拉伯之春：由於統治也門超過30年的薩利赫（Ali Abdullah Saleh）政權垮台，胡塞因此趁機進佔大量權力真空，並於2014年佔領薩那。沙特於是在2015年組織聯軍介入也門，力圖推翻胡塞武裝在北部的統治，卻始終不得其法，雙方衝突也以各種形式持續至今，中間夾雜了多次停火談判與協議。

再來，套娃的中層是沙特與伊朗在中東的地緣競逐。整體來看，這場權力爭奪始於1979年的伊朗伊斯蘭革命，德黑蘭的一夕變天導致伊朗轉為反美政權，直接站到了沙特的對立面；隨後的兩伊戰爭爆發又導致伊朗開始耕耘戰略緩衝帶，並且利用2003年伊拉克戰爭、2011年阿拉伯之春等劇變，先後將影響力滲入中東各大戰場，最終形成從伊拉克、敘利亞一路貫通至黎巴嫩、滲透至加沙地帶、延伸至也門與紅海的勢力範圍，也就是所謂「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。

2026年9月8日的衛星圖片顯示，沙特阿拉伯南部城市Abha Bulk的沙特阿美（Saudi Aramco）石油設施，在遭到也門胡塞武裝（Houthis）襲擊後冒出濃煙。 （PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS ）

基本上，「抵抗軸心」最初或許充當了伊朗的地緣屏障，為德黑蘭緩衝了域外威脅與混亂；可是隨著板塊持續擴張，這些地塊毫無疑問逐漸質變，從緩衝帶轉為伊朗的勢力範圍與進攻跳板，2023年發動「阿克薩洪水行動」的哈馬斯如此，盤據也門北部的胡塞亦然：自2014年9月攻佔薩那以來，胡塞就成為「抵抗軸心」的一環，並也由此捲入伊朗與沙特的地緣博弈。

接著，套娃的最外層是美伊戰爭本身。眾所周知，這場戰爭已經持續超過6個月，不僅導致霍爾木茲海峽受阻、油價反覆飆高，更直接攪亂也門局勢的危險平衡：7月3日，一架伊朗馬漢航空的航班降落在胡塞控制的薩那，接載前往參加哈梅內伊（Ali Khamenei）喪禮的代表團，引發沙特擔憂胡塞可能趁機進行軍備走私。

而根據美媒Axios報道，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）隨後親自致電特朗普，尋求並獲得了空襲機場的支持。這種發展反映，利雅德其實明白自身行動的危險性，也就是除了拿與胡塞的停火協議冒險外，更可能加劇美伊之間本就緊張的戰爭對峙，所以才要在採取行動前徵得美國同意。

於是7月13日，沙特支持的也門政府軍直接空襲薩納機場，導致回國的喪禮代表團專機被迫改飛他的，胡塞也隨後在數小時內進行報復，向沙特南部的艾卜哈機場發射導彈，是為沙特4年來、也就是2022年停火後，首次遭受的直接打擊，接著就是7月下旬至今的雙方衝突。

顯然，也門內戰已經與伊朗戰爭相互糾結，這就導致沙特困境的治絲益棼。

2026年9月9日，沙特支持的也門政府軍成員正在與伊朗支持的也門胡塞武裝發生衝突，並用坦克開火。（Reuters）

美國何時會出手？

整體來看，胡塞當前除了在也門持續鏖戰，更是反覆襲擊沙特能源與其他民用設施，並且順勢提出各種要求：沙特必須結束對於也門的「封鎖」、支付公共部門工資、撤出軍事資產與部署。

顯然，這當中除了夾雜胡塞希望擴大統治、擊潰政府軍的長遠目標外，也涵納了經濟議程：在伊朗因為戰爭愈發困窘的背景下，胡塞似乎希望擴大收入來源，以鞏固自身統治。

換句話說，當前也門衝突其實扮演了多重槓桿：從也門自身視角出發，胡塞推進成了施壓政府軍分享石油紅利的手段之一；就沙特與胡塞博弈的層次而言，後者襲擊可以視作對沙特的經濟勒索、影響力稀釋；從美伊戰爭的維度來看，胡塞攻勢因為隱含紅海航運受阻的風險，所以也能成為美伊之間的談判槓桿。

正因如此，沙特的破局之道，除了支持也門政府軍與胡塞作戰、直接與胡塞進行軍事對抗、設法利用《麥加共同防務協議》強化嚇阻外，還是必須與伊朗、美國進行交涉。

首先是伊朗。胡塞當前攻勢當然不離伊朗支持，可是雙方彼此又並非鐵板一塊。例如始終不放棄談判的伊朗外交體系，就明顯不希望也門局勢徹底失控：不僅外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）表示，「也門問題沒有軍事解決方案」，外交部發言人也同樣呼籲「全面落實聯合國斡旋的2023年路線圖」；胡塞則雖然具有干擾曼德海峽、重演紅海危機的條件，卻至今沒有攻擊船舶，而是將火力集中攻擊沙特與也門政府軍，這背後顯然來自胡塞與美國的私下共識，也就是以美國不進行高強度介入，換取胡塞不封鎖曼德海峽。

這張衛星圖像顯示了曼德海峽（一條重要的航運水道，也是通往紅海的門戶）的狀況。（Reuters）

換句話說，伊朗與胡塞都各有所求，對於彼此訴求也不是無條件買單，這就為沙特創造了溝通空間。而這或許也解釋了，為何也門局勢升溫至今，始終是也門政府更加抨擊德黑蘭，沙特則從未公開指責伊朗，背後原因或許就是沙特仍想維持與伊朗的對話與外交空間，要避免局勢徹底破裂。

再來是美國。如前所述，也門衝突之所以還能維持一定「悶燒」狀態、沒有擴及紅海，很大程度是來自美國的「有所為有所不為」。顯然，美國暫時不希望也門成為伊朗戰爭中的新槓桿，這背後原因除了2025年5月美國與胡塞的停火協議始終有效、沒有隨伊朗戰爭作廢外，也是因為特朗普出於選情考量，相當不樂見紅海危機進一步推升油價。

而這就會與沙特的當前訴求發生衝突。關鍵在於，如果沙特希望最大化對於胡塞的軍事壓制，那麼美國的支持必不可少，可是後者暫又不願意擴大現有衝突，這就導致沙特陷入了尷尬境地。不過從歷史來看，這並非美沙圍繞胡塞的首次分歧。

早在2015年和2016年，奧巴馬（Barack Obama）政府就曾多次向沙特施壓，要求停止對也門的空襲，理由就是人道因素；2019年，當沙特油田受到胡塞襲擊時，特朗普一度聲稱「美國已做好軍事準備」，最後卻沒有真正執行；2025年，特朗普政府終止了拜登（Joe Biden）政府時期開始的對胡塞空襲，據報事先並未通知沙特。

2026年9月15日，胡塞武裝佔據射擊位置。近期，胡塞與沙特交火烈度激增。（Reuters）

不過以上種種除了說明，美國會根據自身利益評估是否發動空襲外，也反向證明了一個現實：正如美國的「介入」不會自動生效，美國的「不介入」也不會永遠有效。一切端看美國政府的決策當下認知：選擇行動的後續成本，會不會導致衝突無法收拾？例如拜登政府之所以拍板空襲胡塞，正是因為在加沙戰爭導致紅海危機延燒的背景下，美國認為有必要對胡塞進行打擊，而且評估這麼做並不會促使伊朗跟著參戰、導致衝突一發不可收拾。

無獨有偶，面對當前危機，美國的不介入也正如胡塞的不干擾海峽，都是某種延遲威懾的暫時均衡，而不保證恐怖平衡的永遠靜止。平心而論，放任胡塞佔領也門的紅海沿岸，對美國來說必然構成長遠威脅，尤其是在美伊關係極度惡化的背景下。

因此，在當前美國希望促成伊朗開放海峽的背景下，華盛頓或許出於期中選舉前談出階段性成果的的短期考量，暫時不會對胡塞動手；可是一旦期中選舉結束、也門政府軍卻尚未有效收復紅海沿岸失土，又或是期中選舉雖還未至，胡塞卻已在也門取得驚人優勢、乃至重演紅海危機，又或是期中選舉雖未結束、紅海危機也沒有發生，但美國評估伊朗出於港口被封鎖等經濟考量，已經無法再堅持封鎖霍爾木茲海峽，自己將有更大餘裕聚焦也門，就可能會對胡塞重啟空襲。

換句話說，正如美國的安全保護傘不是永遠可靠，空襲火炮也難言永遠不到，一切端看華盛頓的戰爭認知與決策。當然，在這一刻真正發生前，沙特都必須與胡塞的不定時襲擊共存，且即便美國空襲進場，也不代表威脅的徹底根除，而是更像延後發作。