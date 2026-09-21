意大利擬限外籍學生比例及禁止罩袍 梅洛尼：不得以傳統為名遮臉
撰文：聯合早報
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為了解決移民融入問題，意大利右翼總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣布，政府計劃出台新法案，禁止學生在校園內遮蓋面部，並限制每個班級的外籍學生人數。
地處地中海中部的意大利，是承受移民湧入衝擊最嚴重的歐洲國家之一，也使得移民問題成為歷屆政府都要面對的重大挑戰。移民的融入問題，特別是來自回教徒人口過半國家的移民，在意大利政界和民間一直備受爭議，時常引發關於宗教符號、文化融入、公民身份規則以及移民政策的辯論。
梅洛尼星期天（9月20日）在她領導的右翼黨派意大利兄弟黨（Brothers of Italy）青年團年會上說，內閣近期將審議一項提案，通過立法規定各班級外籍學生的比例上限，並要求在融入學校系統方面面臨嚴重困難的外籍學生家長，也須學習意大利語。
她指出，如果一個班級裏只有一個孩子不懂意大利語，在同學和老師的幫助下，這個孩子很可能很快學會這門語言並融入集體，「但如果不懂這門語言的孩子人數過多，甚至佔了大多數，那就不再是融入，而是放任不管」。
不過，梅洛尼並未具體說明每個班級外籍學生的計劃人數上限。
此外，提案還將禁止在校園內穿戴罩袍（burqas）和面紗（niqabs）。梅洛尼強調：「你必須露臉去上學。在意大利，任何人不得以真實的或所謂的傳統為名，決定讓一名年輕女性把自己遮蓋起來。」
根據研究機構ISMU基金會的數據，非意大利籍學生佔意大利學校入學人數的11.6%，即每100名在校生中就有近12人是外籍學生。
文章獲得《聯合早報》授權轉載
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