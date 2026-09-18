印尼海軍首艘航母抵雅加達　意大利為何願免費贈送41歲老艦？

【軍事】美聯社9月18日報道，印度尼西亞將於當日迎來其首艘航空母艦，即原屬意大利海軍的「加里波底」號（Giuseppe Garibaldi）。印尼政府表示，航母將「增強這個群島國家的海上安全與災害應對能力」。



「加里波底」號艦齡41年，最初被設計為巡洋艦與航母的結合體，本身具備作戰能力，裝有魚雷發射管和導彈發射裝置，用於防禦水面和空中威脅，同時也可搭載短距起飛/垂直降落飛機和直升機。

即原屬意大利海軍的「加里波底」號將成為印尼的首艘航空母艦。（YouTube@Kompas.com影片截圖）

原屬意大利海軍的「加里波底」號航母相關圖片

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該艦曾在科索沃戰爭期間提供空中支援，參與「9·11」事件後美國在阿富汗軍事行動的早期階段，並於2011年參與利比亞禁飛區任務。

據悉，該艦18日上午抵達北雅加達丹戎不碌港的一處海軍基地，並在那裏接受了軍事歡迎儀式。

此前，意大利於3月同意將這艘2024年退役的航母贈予印尼，此舉旨在促進意大利與印尼更廣泛的防務接觸。近兩年，意大利拿下多筆印尼軍火訂單，包括艦艇、潛艇和飛機交易等，總價值可能達到數十億美元。

路透社4月報道，一份意大利政府文件稱，該艦「結構磨損、系統過時」，已「無法滿足當前的需求」。意大利議會報告稱，將這艘航母轉讓給印尼，可為意大利節省約500萬歐元的維護費用，或省去近1900萬歐元的拆解費用。

印尼國防官員則表示：

接受這筆轉讓比購買新艦更省時，也更具成本效益。

此次移交將使印尼成為東南亞第二個在海軍艦隊中擁有航母的國家。東南亞的第一艘航母是泰國的「差克里·納呂貝特」號。該艦購自西班牙，於1997年服役。

美聯社報道，這艘航母將於下周正式編入印尼海軍。此前，印尼方面擬以14世紀當地著名軍事領袖加查瑪達（Gadjah Mada）命名該艦，但根據印尼官方通訊社安塔拉通訊社9月17日的消息，印尼海軍已確認這艘航母的最終名稱是KRI Sriwijaya號，中文常譯為「室利佛逝」或「三佛齊」，代表著公元7世紀至14世紀存在於印尼蘇門答臘島的古國。

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