特朗普宣布向波蘭增派5000駐兵 稱基於與波蘭總統交情
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月21日宣布，美國將向波蘭增派5,000名士兵。而在前兩天，美國副總統萬斯（JD Vance）表示，美國原定向波蘭部署4,000人部隊的計劃已被推遲。
特朗普21日在社交平台發文稱，鑑於他曾引以為傲支持的納夫羅茨基（Karol Nawrocki）已當選總統，且兩人之間的關係良好，他很高興地宣布，美國將向波蘭增派5,000名士兵。不過，他沒有交代具體時間。
同日稍早時間，正訪問華府的波蘭國防部副部長扎勒斯基（Pawel Zalewski）表示，美國已暫停裝甲旅在波蘭的輪換部署。不過，他已獲得美方保證，特朗普在裁減歐洲駐軍的計劃中，駐波蘭美軍的兵力規模料維持不變。
路透社報道，納夫羅茨基屬保守派，去年5月曾赴白宮與特朗普會面，在波蘭大選的關鍵時刻獲對方表態支持。去年9月，已就任總統的納夫羅茨基再訪白宮，當時特朗普表示或在波蘭增加駐軍，同時承諾保障波蘭的國防安全。
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