派拉蒙與美國各州及工會達成和解　為收購華納鋪平道路

派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）9月21日（周一）在一場關於其斥資1,100億美元收購華納兄弟探索頻道（Warner Bros Discovery，WBD）的法律糾紛中勝出。該公司與以加州為首的美國各州及荷里活編劇工會達成和解，為這場史上規模最大的媒體合併案之一掃清障礙。



路透社報道，根據與各州達成的和解協議，派拉蒙承諾將更多的電影製作業務帶回美國——每年在本土製作方面至少增加3億美元的投入，並承諾在五年內遵守美國院線發行配額。

派拉蒙還將在交易達成後的前兩年每年製作30部電影，並在隨後的三年裏每年製作32部電影。在這些電影中，每年至少有四部必須是獨立電影，至少20%必須是大片。

圖為派拉蒙及華納兄弟的標誌。（GettyImages）

如果低於該門檻，該公司將為每部電影支付3000萬美元，其中大部分資金將用於支持從業人員。派拉蒙也承諾，未來三年內不會提高向戲院業者收取的費用。

派拉蒙與各州可能最快在本週末達成和解。埃利森（David Ellison）對各州以及加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在整個過程中給予的支持表示感謝。