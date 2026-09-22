美媒：普京出席APEC但或缺席G20峰會 料避與烏克蘭盟友正面對峙
撰文：林嘉敏
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據彭博社9月21日引述克里姆林宮知情人士消息報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將出席中國領導人習近平主持的亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會，但或缺席美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主辦的20國集團（G20）峰會。
消息人士稱，普京與特朗普一同出席在美國佛羅里達州舉辦的G20峰會可能性微乎其微。APEC峰會定於11月18日至19日在深圳舉行，俄方已表明普京將出席，並猜測有機會舉行中美俄三方峰會。
報道指，近年大多避開多邊國際論壇，以免面對烏克蘭盟友的當場對抗。普京和特朗普曾在2017年越南APEC峰會期間舉行非正式會面，外界認為，本次APEC峰會，會是 2022 年烏克蘭衝突爆發以來，普京最公開的國際亮相機會。
目前，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）未對相關消息作回應。
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