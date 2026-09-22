日圓反彈即是做空良機？瑞銀警告：日本央行加息也難阻頹勢

瑞銀資產管理公司（UBS Asset Management）認為，日本央行上週五（9月18日）升息，不足以扭轉日圓弱勢，如果日本當局再度進場買進日圓，反而可能是賣出的好時機。



瑞銀資產管理全球主權貨幣固定收益主管Kevin Zhao表示，今年7月日圓跌至約164日圓兌1美元、創40年來低點時，日本與美國聯手買進日圓，他趁勢賣出，目前正等待下一次機會。

今年7月日圓跌至約164日圓兌1美元、創40年來低點。（Pexels@Luoqing）

亞洲市場週二早盤，日圓在1美元兌157.50附近波動。市場原本期待日本央行加快升息，但上週五升息後，日圓再度走貶。日本當局已詢問匯率報價，這通常是干預匯市之前的動作。

Zhao表示，「偏向弱勢日圓的基本政策沒有改變。美元兌日圓匯率可能繼續走高，但當局終會再次干預，否則顏面掛不住。」

他對日本升息能否持續推高日圓「非常懷疑」，因為聯儲局也可能升息，使美日利差維持不變。交易員預計日本央行到6月可能再升息三次，聯儲局同期也可能升息三次。

他問：「聯儲局降息時，美元兌日圓都沒有下跌；現在聯儲局升息，美元又怎麼可能大跌？」

至於日本央行是否會積極升息，Zhao也抱持懷疑態度。他認為，日本首相高市早苗仍傾向擴大支出以支持經濟； 在股市上漲、名目GDP成長的情況下，日本央行沒有迫切升息的壓力。日本政府債務龐大，維持低利率也有利於減輕政府的利息負擔，因此日圓難以單靠日本央行的政策轉向持續走強。

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