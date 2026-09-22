恩芬天奴致函各成員協會提外部審查　稱願就國際足協改革對話

國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）致函理事會及211個成員協會，建議外部獨立審查國際足協運作，並表明願意改革。



據英國廣播公司（BBC）9月21日報道，恩芬天奴建議在下月理事會會議前，就如何強化國際足協決策展開諮詢，範圍包括主席職權及重大戰略項目的透明度與問責。他強調，擱置的國際足協前進企業（Fifa Forward Enterprise，FFE）計劃不涉放棄體育決策控制權，只因未及完成機構程序便曝光，才引起誤解。

2026年7月17日，美國紐約市，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出席在特朗普大樓（Trump Tower）舉行的國際足協招待會。（Reuters）

FFE 計劃擬另設公司管理世界盃等賽事商業及票務權益，將21%股權售予私人投資者，引發強烈反彈。歐洲足協（UEFA）與中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）要求國際足協向211個成員各發放1,000萬美元（約7,800萬港元）；英格蘭足總主席休伊特（Debbie Hewitt）亦要求公開所有文件。

恩芬天奴表示仍全力領導國際足協，並將於2027年3月競逐第四個任期，對手須在11月18日前提出人選；歐洲足協已在美國法院準備刑事程序，國際足協反指對方抹黑。