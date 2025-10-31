美媒：馬斯克SpaceX將奪美國防部156億元衛星合約　助力金穹計劃

世界首富馬斯克（Elon Musk）與美國總統特朗普（Donald Trump）6月一度爆發罵戰後，外界好奇此會否影響馬斯克旗下生意，美媒10月31日引述知情人士報道，馬斯克旗下太空探索技術公司（SpaceX）將贏下美國國防部的衛星合約。撥款會用於發展特朗普政府「金穹」（Golden Dome）導彈防禦系統計劃內的衛星。



2025年9月21日，在美國亞利桑那州州立農場體育場舉行的查理柯克（Charlie Kirk）追悼會上，美國總統特朗普與富豪馬斯克「破冰」被拍到在包廂內交談。馬斯克及白宮均發布兩人同框照片，並配以相同文字：「獻給查理」。（X@elonmusk）

《華爾街日報》稱，SpaceX將獲得20億美元（156億港元）資金，用於發展「金穹」計劃的衛星，以追蹤導彈和飛機。

這筆資金包含在特朗普7月簽署的稅收和支出法案中，但未有公開承包商，報道引述知情人士透露，計劃中的「空中移動目標指示器」（air moving target indicator）系統，最終可能會部署多達600顆衛星。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump，左）與赫格塞思（Peter Hegseth，右）共同宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

知情人士還指，Spacex還預計會在美國國防部另外兩個衛星網路中扮演重要角色。

「金穹」系統於1月由特朗普首次下令建造，旨在建立一個衛星網絡，用於探測、追蹤並攔截來襲的導彈。該防禦系統可以部署數百顆衛星用於導彈探測和追蹤。

美國會預算辦公室5月估計，要完成「金穹」，在未來二十年內可能需要耗資高達8,310億美元（約6.5萬億港元）。