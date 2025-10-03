英國曼徹斯特猶太教堂恐襲案 警：1死者與1傷者疑遭警員開槍誤擊
撰文：劉耀洋
出版：更新：
英國曼徹斯特（Manchester）一間猶太教堂10月2日上午發生恐襲案，造成2名猶太人死亡、3人重傷，疑犯為35歲敘利亞裔英國公民Jihad Al-Shamie，警方到場後將其擊斃。英國警方3日表示，他們在其中1名死者及傷者身上發現與槍傷吻合的傷痕，而疑犯並未持槍械，所以可能是警員開槍試圖制服疑犯時誤擊2人。警方未提及槍傷是否導致涉事民眾死亡的主因。
英國廣播公司（BBC）報道，大曼徹斯特警察局長沃森（Steve Watson）3日發聲明表示，疑犯當時未持有槍枝，現場開槍者為持械警員。
沃森表示，內政部病理學家初步確定，其中一名死者似乎遭受與槍傷相符的傷口。另外，目前正接受治療的三名傷者中，有一人也遭受槍傷，幸無生命危險。
他表示：「當時警員正努力阻止疑犯進入猶太教堂，以免他對我們的猶太社區造成進一步傷害。」
沃森稱，兩名遭槍傷的民眾當時疑擋在猶太教堂門後，試圖阻止疑犯入內。他表示：「 這（民眾遭誤傷一事）可能是由於警員採取緊急行動制止這次襲擊時，所造成的悲劇及難以預期的後果。」
曼徹斯特猶太教堂恐襲案｜被擊斃疑犯敘利亞裔 另拘3人英國猶太教堂外2死3傷遇襲案 疑犯死亡 警列恐怖主義事件拘2人曼徹斯特猶太教堂遇襲 以色列駐英國大使館譴責「贖罪日」暴力英國猶太教堂外 疑犯駕車撞人再持刀施襲2死3傷 警開槍擊斃疑犯