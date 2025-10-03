曼徹斯特猶太教堂恐襲案｜被擊斃疑犯敘利亞裔　另拘3人

英國曼徹斯特（Manchester）一間猶太教堂10月2日上午發生襲擊案，疑犯駕車衝向教堂外群眾，隨後下車持刀襲擊民眾，造成2名猶太人死亡、3人傷重送院；疑犯隨後被警方開槍擊斃。警方將事件定性為恐怖襲擊，公布襲擊者是35歲的敘利亞裔英國公民Jihad Al-Shamie，另有3名疑犯被捕。



施紀賢譴責事件 承諾打擊反猶太主義

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）提前結束在哥本哈根出席歐盟峰會，返會倫敦主持緊急會議。他譴責事件是邪惡的恐怖襲擊，承諾將竭盡所能保障猶太社區安全，並向猶太教堂增派警力，強調必須打擊正在抬頭的反猶太主義。

10月2日為猶太人一年一度的「贖罪日（Yom Kippur）」，案發於當日上午9時31分，一輛汽車衝向猶太教堂Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue，疑犯在教堂外下車，持刀襲擊民眾。警方在接報後迅速到場，於9時38分將疑犯開槍擊斃。 大曼徹斯特警方表示，教徒和保安人員表現出「極大的勇氣」，協助阻止襲擊者進入教堂。

被擊斃疑犯獲英國公民身份

英國廣播公司（BBC）報道，被擊斃的疑犯Jihad Al-Shamie是一名敘利亞裔英國公民，他在很小的時候就進入了英國，並於2006年獲得英國公民身份。根據警方紀錄，並未顯示他曾被轉介至反恐預防計劃。

大曼徹斯特警方公布，同案另有3名疑犯被捕，涉及實施、準備和煽動恐怖主義行為，分別為兩名30多歲男子，和一名60多歲女子。