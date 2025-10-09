曼徹斯特猶太教堂恐襲案｜警方指疑犯生前報警　自稱「效忠ISIS」

英國曼徹斯特（Manchester）一間猶太教堂10月2日上午發生恐襲案，敘利亞裔英國公民Jihad Al-Shamie駕車衝向教堂外群眾，隨後下車持刀襲擊民眾。現場2名猶太人死亡、3人受傷送院；疑犯隨後被警方擊斃。路透社9日報道，在犯案之後，疑犯本人就報警聲稱對襲擊負責，並對極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）宣誓效忠。



大曼徹斯特警方負責人波茨（Rob Potts）表示，在警員首次接到事件報警幾分鐘後，疑犯本人就撥打了999報警，聲稱對襲擊負責，並宣誓效忠ISIS。該警官說： 「我們更加確信他受到了極端伊斯蘭主義思想的影響。」

Jihad Al-Shamie當時手持兩把刀，還戴着疑似炸藥腰帶，他隨後被警察擊斃。英國廣播公司（BBC）引述警方證實，所謂「炸藥腰帶」實際是不可引爆的「惡作劇裝置」；路透社也引述警方表示，在襲擊中喪生的兩名受害者中，有一人遭警方開槍誤傷致死。

據報，英國反恐警方此前從未發現這名疑犯，也從未將其移交給英國反極端主義機構「Prevent」。但疑犯確實有前科，最近曾因強姦被捕，後來獲准保釋。

在英國曼徹斯特市發生猶太教堂遭遇恐襲的事件後，英方要求支持巴勒斯坦的示威者取消或押後10月4日的反以色列示威，10月4日依舊有大批民眾在倫敦特拉法加廣場集會（Reuters）

案件中另有1男子遭警方誤射受傷、2男子被疑犯刺傷。這3人送醫接受手術後，均在康復中。

同案還有6人被捕，其中1男1女已於上周六獲釋。警探表示，他們對剩下4人進行審問，最後以涉嫌實施、準備和煽動恐怖主義行為為由，對其實施拘留。