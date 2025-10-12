曼徹斯特猶太教堂遇襲　英政府促大學阻止校園反猶主義蔓延

英國主要城市曼徹斯特發生致命猶太會堂襲擊事件後，政府要求大學必須採取更強有力的措施，保護猶太學生。



路透社報道，英國政府周六（10月11日）說，年輕人必須具備識別和挑戰網絡虛假信息的能力，並敦促各大學運用一切可用手段，對抗仇恨與分裂。

教育大臣兼婦女及平等事務大臣方佩芝（Bridget Phillipson，又譯）在一份聲明中說，任何反猶太主義辱罵都不可容忍。「因此我明確表態：消除校園仇恨的責任，最終落在大學肩上——我全力支持各校運用自身權力，實現這個目標。」

圖為2025年10月6日，英國曼徹斯特北部的曼徹斯特猶太教堂。該教堂在10月2日「贖罪日」（Yom Kippur）發生的一宗恐怖襲擊事件造成多人死亡。（Reuters）

曼徹斯特一座猶太會堂外，在猶太教贖罪日當天（2日）發生車輛衝撞行人和持刀傷人襲擊，兩名男子喪生。肇事者是一名敘利亞裔英國男子。

事發後，方佩芝致函格大學校長，敦促採取切實且恰當措施，確保校園安全。英國8月出台的新規要求，各院校須制定明確政策和報告機制，應對各類騷擾行為。

英國猶太組織安全保障機構社區安全信託（Community Security Trust）今年較早時指出，去年英國發生多達3500餘宗反猶太主義事件，創下現代史上第二高紀錄。

圖為2025年10月2日，英國曼徹斯特北部一家猶太教堂外發生恐襲案，鑑識人員事後在場調查。（Reuters）

英國內政部周四（8日）數據顯示，截至今年3月的年度統計中，英格蘭和威爾斯地區猶太人遭遇受宗教仇恨犯罪的比例最高。

本文獲《聯合早報》授權轉載

