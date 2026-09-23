習特會前夕　為何「台灣換伊朗」風聲再起？

9月23日到25日，中國國家主席習近平將對美國展開國事訪問。按中方9月21日外交部通報，訪問期間雙方將就「事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題」深入交換意見，中方也願同美方豐富「建設性戰略穩定關係」內涵。

整體來看，這將是習近平時隔11年再度對美進行國事訪問，也是2026年5月特朗普（Donald Trump）訪華後，兩國元首短期內的第二次線下會晤。而圍繞相關議題的探討，也在會晤前夕有了跨時空呼應，除了反覆交錯的AI、經貿議題外，還包括似曾相識的「台灣換伊朗」風聲。

根據路透社報道，三位熟悉中美磋商的消息人士透露，在習近平本周前往華盛頓與特朗普舉行峰會期間，中方可能提及1982年簽署的《中美三個聯合公報》中的第三份文件，也就是《八一七公報》。

長期以來，按照《八一七公報》內容，美國應計劃逐步減少對台軍售，只是時任美國總統列根（Ronald Reegan）也在一份關聯的備忘錄中表示，美國減少對台軍售的意願「完全取決於中國繼續致力於和平解決」台灣問題，其實也就是對於軍售形塑了另類正當性，因此才有後續多年的多次互動，包括特朗普政府在2025年12月批准的價值110億美元的對台軍售，以及另一筆價值約140億美元、但已在5月與習特北京峰會後據報「被暫緩」的軍售。

而此次根據消息人士表示，中國已要求美國繼續暫緩向台灣交付的已訂購武器；其中一位消息人士則稱，習近平可能會「向特朗普強調，台灣是挑釁者，是中美關係不穩定的唯一根源，現時是台灣試圖改變現狀。」消息人士更補充，作為回報，中國表示願意協助美國，就中東戰爭向伊朗施壓。

而如前所述，這種風聲其實已非首次出現。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）在北京人民大會堂會面時握手致意。（Reuters）

兩個議題的互為籌碼

回顧5月北京「習特會」前夕，類似消息同樣風捲雲湧。

例如具有卡塔爾背景的獨立媒體《中東之眼》（Middle East Eye）就指出，隨著美以與伊朗的衝突持續，中國可能借稀土供應鏈與中東局勢向美國施壓，換取華府在台灣問題上的妥協空間。

沙特媒體《阿拉伯報》（Arab News）同樣有報道稱，即便台灣政府公開表示對美台關係深具信心，卻依舊擔憂特朗普的「交易型外交」風格，會讓台灣淪為美國的談判籌碼，換取北京在經貿或地緣政治上的合作，包括伊朗議題。

台灣《中央社》甚至訪問到一名接近埃及政府、長期觀察中東局勢的不具名人士，後者同樣稱阿拉伯評論圈高度關注「中國會否用伊朗牌換台灣牌」，也就是利用美國或許需要中國協助牽制伊朗的背景，持續測試特朗普底線，觀察華盛頓是否願為台灣承擔風險，或在台灣議題上對中國讓步，從而提高北京自身的戰略價值與談判地位。

而這背後反映的，其實是台灣與伊朗在兩個維度上的各有權重，所以能為談判整體創造「互為籌碼」的想像操作空間。其中，伊朗戰爭明顯是短期可見的「迫在眉睫」，畢竟高漲油價與陷入中東泥淖，必然連動特朗普聲望與共和黨選情；與之相比，台灣問題其實也就如同各方所說，是中美博弈的長期「重要槓桿」。

至於伊朗與台灣以外的經貿議題，包括北京關注延長關稅戰休戰、爭取美國下調關稅、鬆綁高端科技出口管制，以及美國更關注將大豆、波音飛機列入中國承諾對美採購的意向清單，當然同樣是重要話題。只是從另一個視角來看，這也無疑是最容易「交出成績單」的場域，差別只是開放多少與後續執行。畢竟特朗普喜歡數字和視覺衝擊，尤其是在伊朗戰爭衝擊民調、期中選舉將近的背景下，取得「重大經貿成果」的敘事，必然會是特朗普後續宣傳的一大重點。

相較之下，伊朗與台灣就是難有定論的撲朔迷離，同時夾雜耐人尋味的眾說紛紜。因此在「台灣換伊朗」的猜測上風行時，「台灣換經貿」的變體也存在一定市場。

例如《半島電視台》（Al Jazeera）就提到，對台軍售是中美衝突的關鍵核心之一，台灣又是中美博弈的重要「戰略槓桿」，台灣議題也因此必然成為習特會的重點話題。不僅北京可能要求美方降低對台支持，包括減少軍售與強化「反對台獨」的相關表述，美國也可能把台灣當作談判工具，用以交換貿易、AI合作及關稅等領域的利益。

特朗普訪華：2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

「換不掉」促成風聲再起？

只不過從後續發展來看，即便各方事前猜測不少、中美彷彿也進行交流，「台灣換伊朗」的操作落實卻是相當有限。顯然，這兩個議題在外界的想像中、又或是兩國高層的考量內，或許真的存在互為籌碼的交易空間，但投射到錯綜複雜的現實場域，還是會遭遇種種困難牽制。

首先是伊朗議題。平心而論，即便北京也同意伊朗不能發展核武、希望海峽開放，中方在伊朗停火上能做的卻是相當有限，這背後原因主要來自中美之間的既有溫差。對中國來說，伊朗衝突更多關乎能源安全、二級制裁，以及大戰一旦炸裂，自己要如何在海灣國家與伊朗間維繫平衡；但對美國來說，戰爭觸發的海峽危機直接重擊油價、民調與選情，一不小心還可能引爆「伊拉克2.0」的新戰場，這就導致在停火急迫性與風險上，華盛頓的焦慮程度高過北京。

再來，伊朗戰爭的各方行為者關係複雜、而且主要聚焦中東，即便中國始終是伊朗最大石油買家，卻終究不是當前戰爭的重要當事方。說得更直接，決定伊朗戰火是否復燃、何時復燃的，明顯不是中國，而是一心想要解決「伊朗問題」的美國與以色列，以及藉著海峽僵局、集體安全問題反覆升級衝突的伊朗本身。

這就在一定程度上解釋了，為何5月「習特會」後，伊朗戰火還是在6月急遽升級，即便後續美伊簽署「諒解備忘錄」（MOU），也無法阻止衝突反覆炸裂。

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）9月5日報道，一艘伊朗油輪周六在伊朗石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）對開海域遭美軍導彈擊中。（影片截圖）

再來是更加複雜的台灣議題。如前所述，相較於伊朗問題「迫在眉睫」，台灣議題其實更像「長期槓桿」。而這本身又暗藏兩重戰略隱喻：第一，台灣問題會隨中美互動，被大國博弈的需要反覆形塑；第二，如果沒有發生顛覆性變化，只要中美博弈存在，台灣問題也就如影隨形。換句話說，在美國的戰略視野內，台灣議題或許可以因為自身需求而被不斷交易，卻很難出現直接賣斷的「大交易」。

從這個脈絡來看，2026年5月「習特會」的台灣議題博弈，其實或許還是2025年釜山峰會後，中美圍繞台海博弈的一次再重整。在這之前，先是中日因為「台灣有事」嚴重齟齬，結果觸發中美日的外交拉扯，最後儼然形成中美日圍繞台海的第一層代理衝突；再來是美國對台軍售進程，同樣在台灣政壇引爆兩個層次的陣營攻防：不只藍綠兩黨、還包括國民黨內部。這就構成中美圍繞台海的多層次博弈結構。

因此，5月特朗普的「會與北京談論對台軍售」表態確實引發風暴，不論美國或台灣媒體，也都出現「對台軍售」成為談判籌碼的分析。只是即便如此，後續發展卻還是離部分分析宣稱的「大交易」相去甚遠，取而代之的，是北京持續轉從兩處尋求突破，一是爭取美國在表態上重申「不支持」台獨，甚至升級為「反對」台獨；二是要求特朗普在其任內停止對台軍售。

顯然，就算特朗普有意操作「用台灣換伊朗」，「大交易」至今也還是沒有發生；或許有限的對台軍售讓步已經出現，但伊朗問題還是沒有迎刃而解。

或許可以這麼說，5月「習特會」的成果反映了，中美或許能在台灣與伊朗問題上形成某種共識、進行次優交換，卻很難拿到最理想結果。而也正因「台灣換伊朗1.0」的未竟其功，才有「台灣換伊朗2.0」的風聲再起。從某種程度來說，這或許也是新時代中美互動下，雙方反覆試探、推拉籌碼的姿態縮影。